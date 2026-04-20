Thêm diễn viên Việt nghìn tỷ

TPO - "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" vượt mốc 70 tỷ đồng sau bốn ngày công chiếu, giúp Kiều Minh Tuấn lọt vào danh sách những diễn viên có tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng của phòng vé Việt.

Từng được nhớ đến như “kép phụ gai góc” của màn ảnh Việt, Kiều Minh Tuấn đang trải qua giai đoạn chuyển mình rõ rệt trong sự nghiệp. Không còn dừng lại ở những vai diễn làm nền hay những nhân vật cá tính một màu, nam diễn viên dần bước ra trung tâm, khẳng định vị thế bằng loạt dự án điện ảnh có doanh thu ấn tượng và chất lượng diễn xuất ngày càng chín muồi.

Đi lên từ vai phụ

Với thành tích 75 tỷ đồng của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng tính đến chiều 20/4, Kiều Minh Tuấn đã có trong tay gia tài điện ảnh với tổng doanh thu những bộ phim đã tham gia vượt 1.000 tỷ đồng. Trong số này nổi bật có thể kể đến Con kể ba nghe (55,3 tỷ đồng), Tiệc trăng máu (172 tỷ đồng), Em chưa 18 (171 tỷ đồng), Chị mười ba (109 tỷ đồng), Cô dâu hào môn (73 tỷ đồng), Nghề siêu dễ (69 tỷ đồng), Chìa khóa trăm tỷ (65 tỷ đồng)...

Kiều Minh Tuấn khẳng định vị thế bằng loạt dự án điện ảnh có doanh thu ấn tượng.

Trong nhiều năm, Kiều Minh Tuấn gắn liền với các vai phụ mang màu sắc gai góc, thậm chí có phần “dị biệt”. Anh không phải mẫu diễn viên sở hữu ngoại hình hào nhoáng hay dễ dàng chiếm thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngược lại, sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn được xây dựng từ những vai diễn nhỏ, đòi hỏi khả năng tạo dấu ấn bằng nội lực thay vì hào quang sẵn có. Chính điều này giúp nam diễn viên tích lũy nền tảng diễn xuất vững chắc.

Khi phim điện ảnh Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu, Kiều Minh Tuấn sự nghiệp chững lại. Bẵng đi một thời gian dài, Kiều Minh Tuấn mới tiếp tục được mời đảm nhận vai phụ trong bộ phim điện ảnh Scandal 2: Hào quang trở lại. Với lối diễn hài hước, hoạt ngôn cùng gương mặt nhiều cảm xúc, anh dần gây được ấn tượng mạnh với khán giả.

Năm 2015, khán giả gặp lại Kiều Minh Tuấn trong bộ phim điện ảnh Sơn đẹp trai - vai gã giang hồ liều lĩnh. Năm 2016, nam diễn viên đóng nhiều phim như Nắng, Lộc phát, Cho em gần anh thêm chút nữa. Đặc biệt, vai Tuấn - chàng trai suýt tự tử vì biết mình mang bệnh HIV trong bộ phim Nắng giúp Kiều Minh Tuấn nhận nhiều lời khen. Tuy nhiên, thời gian này, anh gần như không có vai chính để bứt lên.

Kiều Minh Tuấn biến hóa liên tục trên màn ảnh.

Năm 2017, sau hàng loạt vai phụ trên màn ảnh Việt, Kiều Minh Tuấn lần đầu được đóng chính trong bộ phim điện ảnh Em chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Sau thời gian công chiếu, phim thu 171 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé thời điểm đó. Đây cũng chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Kiều Minh Tuấn.

Dù không quá nổi bật về ngoại hình, Kiều Minh Tuấn có nét duyên khi diễn hài, cộng với cách thể hiện vai diễn tự nhiên. Sau Em chưa 18 và Chị mười ba và Tiệc trăng máu, hai tác phẩm đều thu trên 100 tỷ đồng, đưa Kiều Minh Tuấn vào danh sách những ngôi sao trăm tỷ của điện ảnh Việt.

Kiều Minh Tuấn không đóng khung bản thân trong một kiểu vai. Nam diễn viên từng đóng kẻ láu cá, cơ hội trong Anh trai yêu quái, nhân vật sống bản năng, sẵn sàng lừa dối người yêu trong Tiệc trăng máu.

Hai màn lột xác bùng nổ

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, hai phim có Kiều Minh Tuấn đóng chính lần lượt ra rạp là Con kể ba nghe và Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, cùng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Kiều Minh Tuấn thể hiện hai vai có màu sắc khác biệt, nhưng đều để lại dấu ấn. Kiều Minh Tuấn chứng minh bản thân không chỉ là một “cây hài phòng vé”, mà là một diễn viên có khả năng biến hóa.

Con kể ba nghe là tác phẩm giúp Kiều Minh Tuấn bung hết sức. Nam diễn viên diễn bằng cả hình thể, lý trí và trái tim. Vào vai người cha đơn thân cực kỳ thương con nhưng không biết cách biểu đạt, Kiều Minh Tuấn phải vừa cho ta thấy những sai lầm của Thái, vừa khiến người xem thương và xót xa cho nhân vật.

Con kể ba nghe giúp Kiều Minh Tuấn có vai chính nặng đô.

Ngoài việc thay đổi ngoại hình, Kiều Minh Tuấn phải luyện tập các kỹ năng xiếc như đi thăng bằng trên dây, tạo dáng bập bênh, ngậm dầu phun lửa. Diễn xuất tâm lý là thử thách lớn nhất, đòi hỏi diễn viên phải bộc lộ được sự quan tâm, sự nỗ lực, sự vụng về và bất lực.

Kiều Minh Tuấn trong phim vừa đủ đời, vừa đủ kìm, vừa đủ bộc lộ để người xem tin rằng nhân vật người cha như Thái trong phim tồn tại ngoài đời. Nhân vật người cha không được viết theo kiểu đáng thương để khán giả thương, mà đáng thương theo nghĩa đời sống khi có vụng về, có cố chấp, có cả những khoảnh khắc không dễ chịu.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng tiếp tục ghi nhận diễn xuất của Kiều Minh Tuấn ở khía cạnh khác. Phim được đánh giá cao nhờ không khí rừng thiêng âm u, nhịp phim khá chặt chẽ và cách khai thác yếu tố tâm linh đậm màu sắc của văn hóa bản địa. Trong dự án kinh dị Việt có tầm vóc và đặc sắc trong những năm qua, Kiều Minh Tuấn đóng nam chính tên Còn - thầy pháp lạnh lùng, điềm tĩnh.

Thử thách diễn xuất dành cho Kiều Minh Tuấn được đặt vào những phân cảnh gai góc. Nhân vật luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn, vừa dữ dội vừa ám ảnh. Đây là sự thay đổi hoàn toàn so với những hình ảnh quen thuộc của nam diễn trong những vai diễn hài hước hay tình cảm gia đình trước đây.

Kiều Minh Tuấn trong vai thầy pháp ở bộ phim đang thu hơn 70 tỷ đồng ngoài phòng vé.

Phân đoạn hai linh hồn đấu tranh trong thân xác của Còn cho thấy đẳng cấp diễn xuất của Kiều Minh Tuấn. Một mình nam diễn viên phải lột tả trạng thái tâm lý liên tục giằng xé giữa hai nhân vật. Sau cùng, nội tâm hướng thiện đã chiến thắng. Thay vì gào thét, nhân vật Còn tập trung vào ánh mắt, nhịp thở, cho thấy đấu tranh nội tâm mạnh mẽ. Không đơn thuần là cuộc giao tranh với thế lực ma quỷ, nhân vật của Kiều Minh Tuấn còn bị đặt vào tình cảnh éo le, buộc phải chọn giữa tình mẫu tử hay công ơn dưỡng dục suốt hàng chục năm.

Từ gương mặt phụ mờ nhạt, Kiều Minh Tuấn từng bước khẳng định mình bằng lựa chọn vai diễn và sự nghiêm túc với nghề. Trong thị trường đầy biến động, việc mở rộng khả năng diễn xuất và thử thách bản thân với nhiều dạng vai là nước đi đáng ghi nhận của Kiều Minh Tuấn.

