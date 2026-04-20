Hoa hậu đang gây tranh luận

Minh Vũ
TPO - Nhận lời đóng vai Hoa hậu Vi Minh trong "Lời hứa đầu tiên" giúp Trang Emma đa dạng hóa vai diễn. Nhưng cô đang gây tranh cãi về diễn xuất, thần thái.

Bộ phim Lời hứa đầu tiên lên sóng hai tập đầu nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phim khai thác hậu trường các cuộc thi sắc đẹp và vạch trần chiêu trò thủ đoạn của những người đứng sau chi phối cuộc đua nhan sắc.

Vi Minh (Huyền Trang/Trang Emma) vốn là cô gái dân tộc nhưng tham vọng muốn thể hiện bản thân nên đã bảo lưu kết quả học tập để tham gia cuộc thi hoa hậu. Cô giành ngôi vị cao nhất nhưng lại không nhận được sự yêu thích của khán giả, đồng thời còn bị các đối thủ chơi xấu tung tin Vi Minh đã mua chuộc ban giám khảo, có quan hệ không trong sáng với những người tổ chức cuộc thi.

Chính vì vậy, dù là hoa hậu, Vi Minh bị cắt nhiều hợp đồng, bị bà bầu hạn chế hoạt động, lép vế trước hai á hậu.

hoa-hau1a.jpg
hoa-hau2a.jpg
Lời hứa đầu tiên có nội dung về các cuộc thi sắc đẹp và hậu trường quản lý hoa hậu.

Thế nhưng, Vi Minh không phải là cô gái hiền lành, dễ bị bắt nạt. Cô tìm cách tham gia sự kiện "chui", rồi tình cờ quen biết thiếu gia Hải Đăng (Anh Vũ). Vi Minh sắp xếp để trợ lý chụp được hình ảnh cô trò chuyện với Hải Đăng, tự tung tin đồn tình ái về chính mình để tăng độ hot cho bản thân.

Trong hai tập đầu, nội dung diễn biến khá nhanh, có điểm mới lạ về thế giới các "nàng hậu" thu hút khán giả. Nhưng điểm yếu của phim nằm ở diễn xuất của các diễn viên còn gượng gạo, đặc biệt lời thoại của nữ chính bị chê thiếu tự nhiên.

Là nhân vật chính của câu chuyện, Trang Emma bị đánh giá không phù hợp vai diễn Hoa hậu Vi Minh. Nữ diễn viên có biểu cảm và thần thái chưa được đánh giá cao. Đặc biệt khi nói chuyện, nhân vật Vi Minh thường nhếch mép thể hiện sự khinh thường đối phương hoặc đang toan tính gì đó.

Khán giả cho rằng Vi Minh vốn là nhân vật chính của phim, cách thể hiện này lại gây thiếu thiện cảm. Cô chưa thể hiện được chiều sâu đa tầng của nhân vật hoặc biểu cảm chưa đúng, tạo cảm giác khó ưa cho vai diễn.

trang-emma2.jpg
trang2.jpg
trang5.jpg
trang9.jpg
Biểu cảm của nữ chính Vi Minh đang gây tranh cãi.

Khán giả nhận xét Hoa hậu Vi Minh có thái độ thiếu lịch sự khi nói chuyện với thiếu gia Hải Đăng. Dù cô không có ý định hẹn hò với anh ta nhưng biểu cảm của Vi Minh bị đánh giá "dễ ghét" vì thường xuyên nhếch mép.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng Vi Minh không phải kiểu nữ chính ngoan hiền, cô luôn có toan tính và tham vọng với ánh hào quang giành được ngôi vị hoa hậu, vì vậy nét kênh kiệu có thể là nét đặc trưng của nhân vật. Hành trình của Vi Minh mới chỉ bắt đầu, cô sẽ còn gặp nhiều thử thách hơn nữa trong thế giới hào nhoáng của tiền tài và danh vọng.

Nhân vật Vi Minh có sự đối lập rõ ràng với vai Yến "thờn bơn" trong phim Không giới hạn vừa lên sóng trước đó của Trang Emma. Yến là cô gái miền biển nóng tính nhưng chân chất còn Vi Minh có tính cách phức tạp hơn. Vi Minh là vai diễn nữ chính quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 2000, là thử thách lớn nhất kể từ khi cô đi theo con đường nghệ thuật tới nay.

Trước đó, Trang Emma còn tham gia các tác phẩm như Làng trong phố, Không thời gian, Những nẻo đường gần xa.

trang-emma13.jpg
trang-emma14.jpg
trang-emma19.jpg
trang-emma20.jpg
Nhan sắc Trang Emma ngoài đời được khen ngợi.
Minh Vũ
#Vi Minh #Lời hứa đầu tiên #Trang Emma #phim Việt

