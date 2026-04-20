Lan Phương gào thét trong họp báo

Bộ phim kinh dị Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng dự kiến ra mắt vào ngày 24/4, nhưng trước đó phim đã có những buổi chiếu sớm. Dàn diễn viên tham gia tác phẩm là NSƯT Hạnh Thúy, Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh, Lan Phương, sao nhí Thái Lan Nina... đều tích cực giao lưu với khán giả trong các buổi quảng bá phim. Lan Phương còn không ngại nhập vai ngay tại rạp chiếu khiến khán giả bất ngờ.

Lan Phương đóng vai Sài trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Trong buổi cinetour của đoàn phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Lan Phương được yêu cầu diễn lại cảnh nhân vật Sài bị nhập xác dẫn tới mất kiểm soát. Nữ diễn viên ngay lập tức lộ ra ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm dữ dội như đang tìm kiếm và thèm khát máu đến mức khuôn mặt biến dạng.

Tiếng thét của Lan Phương cũng khiến khán giả có mặt tại rạp chiếu giật mình. Trên mạng xã hội, công chúng cũng dành lời khen ngợi cho Lan Phương: "Ở với diễn viên không biết khúc nào diễn khúc nào thật luôn", "Diễn quá xuất thần y như thật, không cần AI hay gì hết, Lan Phương tuyệt vời!", "Đang cãi lộn với chồng mà nhập vai một cái ổng bay từ tầng 21 chung cư xuống luôn"...

Lan Phương trổ tài diễn xuất khiến khán giả "nổi da gà".

Lan Phương là gương mặt quen thuộc với dòng phim kinh dị Việt. Nữ diễn viên từng gây ấn tượng mạnh với vai diễn Thập Nương trong Kẻ ăn hồn, trước đó cô cũng góp mặt trong series phim Tết ở làng địa ngục.

Ở mảng truyền hình Lan Phương cũng không ít lần khiến khán giả thán phục khi thể hiện những nhân vật có tính cách điên cuồng, quái đản trong Đồng hồ đếm ngược, Gió ngang khoảng trời xanh...

Lan Phương không ngại thử nghiệm các vai diễn khó, thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất, đóng cả phản diện lẫn chính diện. Kể cả những nhân vật có tính cách gần giống nhau, cô cũng tìm ra cách thể hiện khác biệt dựa trên bối cảnh và câu chuyện của mỗi nhân vật.

Lan Phương không ngại các vai diễn hóa điên trên màn ảnh.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đưa khán giả đến với vùng núi hẻo lánh, tại đây có trận đồ trấn giữ Phí Phông - loài quỷ khát máu trong truyền thuyết - ở hang cấm, do bà Huỳnh (NSƯT Hạnh Thúy đóng) thực hiện. Bà Huỳnh bất ngờ bị phản thuật bởi một ác linh bí ẩn. Để cứu mẹ, Còn và em gái Dương (Đoàn Minh Anh đóng) phải đến tận nơi, để rồi khám phá ra những sự thật xoay quanh loài quỷ hút máu kinh hoàng này.

Phí Phông - còn được gọi là "ma cà rồng" Việt Nam là loài chuyên hút máu người, thường nhắm vào những người yếu ớt như trẻ em, phụ nữ mới sinh hoặc người già, hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Phí Phông có thể hóa thành những cô gái xinh đẹp nhờ đó giữ được thân thế bí ẩn của mình. Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng được khen ngợi có tình tiết gay cấn nhiều bước ngoặt bất ngờ. Phim xây dựng được không gian miền núi bí ẩn, đậm yếu tố văn hoá bản địa thu hút khán giả.

Phí Phông là tên gọi về truyền thuyết "ma cà rồng" của Việt Nam.

Theo số liệu phòng vé, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đứng số một ngày 19/4 với 19,4 tỷ đồng doanh thu, bán 202.357 vé/5.159 suất chiếu. Mức doanh thu này cao gấp gần 9 lần phim đứng thứ hai là Hẹn em ngày nhật thực.

Sau ba ngày công chiếu, phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung cán mốc hơn 70 tỷ đồng. Đây là khởi đầu thuận lợi hiếm thấy với tác phẩm kinh dị Việt ra mắt ngoài dịp Tết Nguyên đán. Việc phát hành sớm trước mùa lễ 30/4-1/5 giúp phim tận dụng giai đoạn ít đối thủ mạnh, nhanh chóng chiếm lợi thế về suất chiếu.