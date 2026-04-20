Thêm hàng chục ca nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Nghệ An

Thu Hiền
TPO - Từ ngày 19/4 và đến trưa 20/4, Bệnh viện đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) tiếp nhận thêm 34 trường hợp mới, đa số có tiền sử ăn bánh mì tại cơ sở trên địa bàn xã Diễn Châu.

Chiều 20/4, ông Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 62 người nhập viện để điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Qua khai thác bệnh sử, trong tổng số 62 bệnh nhân, có 57 người xác nhận đã ăn bánh mì tại một trong hai địa điểm gồm Quỳnh Bakery (khối 4, xã Diễn Châu, trước đây treo biển “Lò bánh mì nóng Sơn Quỳnh”) và tiệm bánh mì Quỳnh tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu. 5 trường hợp còn lại không ăn bánh mì nhưng cũng xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Đến nay đã có 5 người được xuất viện, các trường hợp còn lại sức khỏe cơ bản ổn định, chưa ghi nhận ca diễn biến nặng.

z7745344652141-79250847a28018996d225ad2740bbdc1.jpg
Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Trước đó, từ ngày 17 - 18/4, bệnh viện đã tiếp nhận hàng chục ca với biểu hiện tương tự, phần lớn liên quan đến việc sử dụng bánh mì tại các cơ sở nói trên. Các bệnh nhân được điều trị tại nhiều khoa, trong đó có Khoa Truyền nhiễm, Khoa Nội, Khoa Sản và Khoa Nhi.

Riêng trong ngày 19/4 và đến trưa 20/4, bệnh viện tiếp nhận thêm 34 trường hợp mới, đa số có tiền sử ăn bánh mì tại hai tiệm kể trên.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Diễn Châu cho biết, đã tạm đình chỉ hoạt động cơ sở bánh mì liên quan, đồng thời lấy mẫu thực phẩm gửi cơ quan chức năng để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Trước diễn biến vụ việc, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương thông báo đến người dân từng sử dụng bánh mì trong các ngày 16 – 17/4 tại hai cơ sở trên chủ động theo dõi sức khỏe. Người dân được khuyến cáo đến cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngộ độc như đau bụng, nôn, tiêu chảy hoặc sốt.

z7745344528138-ffb98781bf344462d2a2b42d50c2c9b2.jpg
Tính đến chiều 20/4, đã có 62 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 57 người cho biết ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Quỳnh.

Sở cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, đặc biệt với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; xử lý nghiêm các vi phạm và đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

#ngộ độc #bánh mì #Nghệ An #điều tra #an toàn thực phẩm #bệnh viện #dịch vụ ăn uống

