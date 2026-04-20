Chuyên gia hồi sức cấp cứu tiết lộ hậu trường những chuyến vận chuyển y tế xuyên biên giới

Hơn 20 năm gắn bó với chuyên ngành hồi sức cấp cứu, BSCKI Lê Viết Cường - Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang - không chỉ quen với những tình huống “giành giật sự sống” trong phòng cấp cứu, mà còn đồng hành cùng bệnh nhân trên những hành trình xuyên biên giới.

Đưa bệnh nhân trẻ tuổi đột quỵ về nước an toàn

Đầu năm 2026, Vinmec Nha Trang tiếp nhận một bệnh nhân người Philippines (hơn 30 tuổi) nhập viện do đột quỵ. Bệnh nhân nhanh chóng được điều trị theo quy trình xử trí đột quỵ cấp với sự tham gia của ê-kíp đa chuyên khoa nhằm tập trung ổn định huyết động và kiểm soát nguy cơ biến chứng.

Khi tình trạng sức khỏe dần ổn định, bệnh nhân mong muốn được trở về nước để tiếp tục điều trị. Thấu hiểu nguyện vọng của bệnh nhân, BSCKI Lê Viết Cường - Trưởng khoa Cấp cứu và Vận chuyển Quốc tế, Vinmec Nha Trang - cùng ê-kíp lập tức lên kế hoạch.

“Vận chuyển y tế quốc tế không đơn thuần là di chuyển. Đây là một quá trình điều trị liên tục, đòi hỏi đánh giá kỹ lưỡng và chuẩn bị toàn diện”, bác sĩ Cường cho biết.

BSCKI Lê Viết Cường cùng ê-kíp tiến hành cấp cứu cho một ca bệnh nguy kịch.

Trước khi quyết định thời điểm vận chuyển, ê-kíp cấp cứu - hồi sức tiến hành đánh giá toàn diện bệnh nhân. Các chỉ số sinh tồn được theo dõi liên tục, đồng thời thực hiện đánh giá chi tiết tim mạch, hô hấp và thần kinh nhằm xác định nguy cơ trong điều kiện bay.

Theo bác sĩ Cường, ở môi trường áp suất thay đổi, nồng độ oxy giảm, các chỉ số sinh tồn có thể biến động, đặc biệt là những bệnh nhân vừa trải qua giai đoạn điều trị cấp tính. Vì vậy, mọi nguy cơ phải được tiên lượng trước khi bệnh nhân rời viện.

Sau khi đảm bảo tình trạng lâm sàng bệnh nhân đã ổn định, bác sĩ Cường và ê-kíp nhanh chóng xây dựng kế hoạch vận chuyển cá thể hóa bao gồm: Đánh giá nguy cơ trong suốt chuyến bay, chuẩn bị thuốc và thiết bị cấp cứu, xây dựng các kịch bản xử trí tình huống khẩn cấp và hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định quốc tế. Đây là một trong những khâu phức tạp nhất bởi vận chuyển y tế xuyên biên giới không chỉ đòi hỏi chuyên môn y khoa cao, mà còn cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn hàng không và quy định pháp lý giữa các quốc gia.

Trong suốt hành trình từ Nha Trang về Philippines, bác sĩ Lê Viết Cường cùng điều dưỡng hồi sức được đào tạo chuyên biệt duy trì theo dõi các chỉ số sinh tồn và sẵn sàng can thiệp kịp thời nếu bệnh nhân xuất hiện bất kỳ diễn biến bất thường nào.

Khoang hành khách lúc này trở thành một “phòng hồi sức thu nhỏ”, nơi mọi hoạt động theo dõi và chăm sóc y khoa vẫn diễn ra liên tục. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ, bệnh nhân được vận chuyển an toàn, về nước trong tình trạng ổn định.

Tiên phong xây dựng mô hình “cấp cứu - vận chuyển” tích hợp ngay tại địa phương

BSCKI Lê Viết Cường là chuyên gia có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức - cấp cứu, với thế mạnh triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như lọc máu liên tục, thay huyết tương, thận nhân tạo trong điều trị các ca bệnh nặng và suy đa cơ quan. Nền tảng chuyên môn này cũng giúp ông xử trí thành công nhiều ca cấp cứu phức tạp.

Trong môi trường đặc thù với cường độ cao và nhiều yếu tố không thể dự báo, bác sĩ Cường cho biết, các bác sĩ hồi sức cấp cứu thường xuyên phải trực đêm, sẵn sàng được điều động bất cứ thời điểm nào và đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn.

BSCKI Lê Viết Cường - Trưởng khoa Cấp cứu và Vận chuyển Quốc tế, Bệnh viện Vinmec Nha Trang - có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức - cấp cứu.

“Mỗi phút trôi qua đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh”, ông nói. Chính áp lực đó đặt ra yêu cầu cao về năng lực chuyên môn cũng như khả năng duy trì sự tỉnh táo trong mọi tình huống.

Theo ông, để đảm bảo chất lượng quyết định lâm sàng, bác sĩ hồi sức cấp cứu cần hội tụ ba yếu tố then chốt: Nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng để nhanh chóng nhận diện và xử trí đúng hướng; kinh nghiệm lâm sàng được tích lũy qua thực tiễn nhằm hình thành sự nhạy bén và phản xạ nghề nghiệp; cùng với đó là tinh thần làm việc theo ê-kíp, nơi các thành viên phối hợp chặt chẽ, trao đổi liên tục để đưa ra phương án tối ưu cho người bệnh.

Trên nền tảng đó, khoa Cấp cứu - Vận chuyển Quốc tế tại Vinmec Nha Trang được xây dựng theo mô hình tích hợp, kết nối giữa cấp cứu trong viện và vận chuyển ngoài viện. Mô hình đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại, với sự tham gia đồng bộ của nhiều bộ phận gồm cấp cứu, hồi sức, điều dưỡng và điều phối y tế quốc tế. Quy trình phối hợp với các hãng hàng không và đối tác liên quan được thiết lập chặt chẽ nhằm đảm bảo tính liên tục của chăm sóc y khoa và an toàn cho người bệnh trong suốt quá trình di chuyển.

Bác sĩ Cường phân tích: “Điểm khác biệt của mô hình này là đảm bảo tính liên tục của chăm sóc y khoa. Trong đó, người bệnh được tiếp cận, đánh giá, ổn định và theo dõi xuyên suốt từ giai đoạn cấp cứu ban đầu đến quá trình vận chuyển, hạn chế tối đa gián đoạn điều trị và nâng cao mức độ an toàn”.

Ê-kíp khoa Cấp cứu - Vận chuyển Quốc tế (Bệnh viện Vinmec Nha Trang) trong một chuyến vận chuyển y tế đưa bệnh nhân người Hàn Quốc trở về nước.

Từ thực tiễn triển khai, bác sĩ Cường cho biết, định hướng phát triển của khoa trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao năng lực hồi sức các ca bệnh nặng, xây dựng đội ngũ vận chuyển chuyên nghiệp và đẩy mạnh đào tạo liên tục. “Chúng tôi hướng tới việc xây dựng khoa trở thành điểm tựa y khoa tin cậy cho bệnh nhân trong những thời điểm nguy kịch nhất, kể cả khi phải di chuyển đường dài”, ông chia sẻ.

Hiện nay, dịch vụ vận chuyển y tế quốc tế vẫn còn là lĩnh vực mới tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Vinmec Nha Trang được xem là một trong những đơn vị tiên phong tại khu vực Nam Trung Bộ, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương cho cả bệnh nhân trong nước và quốc tế.