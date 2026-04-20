Hoàng Dương Điền Điềm lao đao

TPO - Sự thất bại của bộ phim "Sống lại từ hồ băng" khiến sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 2007 Hoàng Dương Điền Điềm gặp nhiều khó khăn.

Theo QQ, bộ phim Sống lại từ hồ băng, được quảng bá là Sở Kiều truyện phần 2 lên sóng nhưng không thành công. Phim chỉ đạt mức 5 triệu lượt xem/ngày, độ hot ngày càng sụt giảm, điểm chất lượng trên Douban chỉ đạt 3,2/10.

Sống lại từ hồ băng bị đánh giá có kịch bản thiếu logic, cắt ghép rời rạc, chiều sâu nhân vật giảm sút. Những vai diễn như Sở Kiều, Yến Tuân, công chúa Nguyên Thuần vốn quen thuộc với khán giả, dù phản diện hay chính diện đều có động cơ rõ ràng và nhận được sự yêu thích khác nhau.

Tuy nhiên, sang phiên bản Sống lại từ hồ băng, Sở Kiều trở nên yếu đuối, sự độc lập tự chủ và kiên trì theo lý tưởng muốn mọi người đều được tự do không còn được nhấn mạnh. Diễn xuất của Hoàng Dương Điền Điềm bị chê đơ cứng thiếu tự nhiên, chỉ biết trợn mắt. Do khoảng cách tuổi tác và ngoại hình giữa Hoàng Dương Điền Điềm và nam chính Lý Quân Nhuệ (Gia Cát Nguyệt) quá rõ nên hai nghệ sĩ không tạo được phản ứng hóa học.

Nam phụ Yến Tuân trở thành nhân vật độc ác mưu mô nhưng diễn xuất của Trương Khang Lạc non nớt và không có khí chất như quý tộc giống đàn anh Đậu Kiêu. Trương Khang Lạc có nhiều cảnh quay bùng nổ cảm xúc nhưng nam diễn viên không thể hiện được sự giằng xé nội tâm nhân vật.

Vai diễn công chúa Triệu Thuần Nhi do Hạ Mộng thể hiện thay thế phiên bản Nguyên Thuần của Lý Thấm trong Sở Kiều truyện 2017, nhưng vai diễn bị chê màu mè, thiết lập nhân vật không nhất quán, làm yếu đi cá tính của vai diễn. So sánh trực tiếp hai phân đoạn cầu xin trong hôn lễ, Hạ Mộng diễn xuất thua kém Lý Thấm dù độ tuổi khi đảm nhận vai diễn của họ không khác nhau.

Dàn diễn viên trẻ của Sở Kiều truyện 2 lần lượt là Hoàng Dương Điền Điềm, Lý Quân Nhuệ, Hạ Mộng và Trương Khang Lang (từ trái sang phải) bị chê diễn đơ, không hiểu nhân vật.

Sống lại từ hồ băng lên sóng nhưng chất lượng kém, khiến khán giả đổ xô đi xem lại Sở Kiều truyện 2017, giúp dàn diễn viên nổi tiếng trở lại. Chỉ số Weixin của phim tăng hơn 1.200%, độ hot của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhiều ngày đứng đầu dù cô đang ở ẩn.

Sự thất bại của bộ phim còn khiến tương lai của nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm lao đao. Hoàng Dương Điền Điềm sinh năm 2007, cô được biết đến nhiều qua vai diễn Tiểu Sở Kiều trong bộ phim cổ trang Sở Kiều truyện. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án lớn như Lang Nha Bảng, Lệ Cơ Truyện, Như Ý Truyện (Như Ý lúc nhỏ), Trúc Mộng Tình Duyên (tiểu Dương Mịch), Thính Tuyết Lâu (tiểu Thư Tĩnh Dung do Viên Băng Nghiên đóng), Ngũ phúc lâm môn... Hoàng Dương Điền Điềm còn đảm nhận vai Triệu Linh Nhi - nhân vật từng làm nên tên tuổi cho Lưu Diệc Phi trong Tiên kiếm kỳ hiệp: Huy kiếm vấn tình (2022).

Nữ diễn viên trẻ có kinh nghiệm đóng phim phong phú nhưng chủ yếu là vai phụ. Sống lại từ hồ băng là vai chính quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của Điền Điềm, nhưng cô lại bị chê trợn mắt và kém duyên, không đủ sức thu hút khán giả.

Theo Sina, có nhiều diễn viên nhí khi trưởng thành không thành công bởi khán giả cho rằng ngoại hình của họ lớn lên không còn linh động và đáng yêu như xưa, diễn xuất cũng mất đi linh tính, không đủ sức gánh vác vai chính của một dự án. Hoàng Dương Điền Điềm cũng đang rơi vào tình cảnh này.

Biểu cảm trợn mắt mọi lúc của Hoàng Dương Điền Điềm bị chê. Cô cũng bị đánh giá kém sắc, không đủ đẹp để đảm nhận vai nữ chính.

Hoàng Dương Điền Điềm còn bị tẩy chay vì scandal "khuyên tai hàng hiệu". Sự việc bắt đầu vào khoảng đầu tháng 5/2025, Hoàng Dương Điền Điềm chia sẻ ảnh trong lễ trưởng thành (18 tuổi) lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô đeo đôi hoa tai được nhận diện là sản phẩm thuộc dòng cổ điển của thương hiệu kim hoàn cao cấp GRAFF, với giá công bố khoảng 2,3 triệu tệ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi vấn, một nữ diễn viên trẻ sinh năm 2007, dù đang hoạt động nghệ thuật, liệu có đủ khả năng sở hữu món trang sức xa xỉ đến vậy? Nhiều thành viên trong gia đình cô bị đặt nghi vấn vì nguồn tài chính và thân thế. Dù cuối cùng sau khi điều tra, kết quả cho thấy đôi khuyên tai không phải là hàng hiệu nhưng khán giả cho rằng kết quả không chính xác vì trong tủ trang sức của mẹ Hoàng Dương Điền Điềm có nhiều bộ phụ kiện giá trị lớn.

Sau scandal, nhiều khán giả bày tỏ không muốn nhìn thấy Hoàng Dương Điền Điềm trên màn ảnh. Duyên khán giả sụt giảm khiến các nhà đầu tư không muốn tiếp tục lăng xê Điền Điềm.