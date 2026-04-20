Áo phao của người sống sót sau thảm họa Titanic

TPO - Áo phao của một hành khách sống sót sau vụ chìm tàu Titanic hơn một thế kỷ trước đã tìm được chủ mới. Người mua qua điện thoại trả cao gấp đôi giá dự kiến của món đồ.

Áo phao là món đồ nổi bật nhất trong các món đồ liên quan tàu Titanic, được đơn vị Henry Aldridge & Son đưa ra trong buổi đấu giá tại Anh hôm 18/4 (theo giờ địa phương). Chiếc áo được bà Laura Mabel Francatelli - hành khách hạng nhất trên con tàu định mệnh - mặc khi sơ tán.

Trên chuyến tàu định mệnh năm 1912, Laura Mabel Francatelli đi cùng nhà thiết kế thời trang Lucy Duff Gordon và chồng Cosmo Duff Gordon. Cả ba đều sống sót trên xuồng cứu sinh.

Bà Laura Mabel Francatelli (nhân vật được khoanh tròn) may mắn sống sót sau thảm kịch chìm tàu. Ảnh: Henry Aldridge & Son.

Theo AP, chiếc áo phao màu be được làm từ vải canvas, có 12 túi chứa nút bần giúp nổi, kèm phần đỡ vai và dây buộc hai bên. Hiện vật có chữ ký của bà Francatelli và những người có mặt trên xuồng cứu sinh được bán với giá 670.000 bảng Anh (khoảng 23,8 tỷ đồng) cho một nhà sưu tập đấu giá qua điện thoại. Mức này cao gấp đôi giá ước tính ban đầu.

Chiếc áo từng được trưng bày tại Titanic Belfast, bảo tàng nằm trên chính địa điểm con tàu được đóng, cũng như tại bảo tàng Titanic lớn nhất thế giới ở Pigeon Forge, bang Tennessee (Mỹ).

Trong cùng phiên đấu giá, một tấm đệm ghế từ xuồng cứu sinh của Titanic cũng được bán với giá 390.000 bảng Anh (khoảng gần 14 tỷ đồng) cho chủ sở hữu của hai bảo tàng Titanic tại bang Tennessee và Missouri (Mỹ).

Một nhà đấu giá tại sự kiện khẳng định những mức giá kỷ lục này minh họa cho sự quan tâm của mọi người với con tàu Titanic, cũng như sự tôn trọng dành cho các hành khách và thủy thủ đoàn. Câu chuyện của họ được lưu giữ mãi mãi qua những vật phẩm kỷ niệm. Giá bán các kỷ vật trên tàu Titanic cao khó tin, không chỉ phản ánh tầm quan trọng của bản thân các món đồ và độ quý hiếm của chúng mà còn thể hiện sức hấp dẫn lâu dài và niềm đam mê với câu chuyện Titanic.

Chiếc áo phao màu be được làm từ vải canvas góp phần cứu sống hành khách. Ảnh: Henry Aldridge & Son.

Hiện kỷ vật từ tàu Titanic có mức giá đấu cao nhất là chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, bán với giá 1,5 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) vào năm 2024. Đồng hồ từng được tặng cho thuyền trưởng của tàu RMS Carpathia, con tàu đã cứu 700 người sống sót đang lênh đênh sau khi Titanic chìm.

Giữa tháng 5/2025, lá thư của một người sống sót trong thảm họa chìm tàu Titanic cũng được bán với mức giá kỷ lục là 300.000 bảng Anh (10,6 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá ở Anh. Trước đó, tờ thực đơn bữa tối hạng nhất trên tàu Titanic được một người mua lại với giá 84.000 bảng Anh (hơn 2 tỷ đồng) vào năm 2023. Tuy nhiên, danh tính người đấu giá thành công được giấu kín.

Titanic từng được quảng bá là tàu viễn dương sang trọng nhất thế giới và gần như “không thể chìm”. Tuy nhiên, trong chuyến hải trình đầu tiên từ Southampton (Anh) đến New York (Mỹ), con tàu đã va phải băng trôi ngoài khơi Newfoundland và chìm chỉ sau vài giờ vào ngày 15/4/1912. Vụ tai nạn khiến khoảng 1.500 trong tổng số 2.200 người trên tàu thiệt mạng.

​

​

​

​

​