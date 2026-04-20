Văn hóa

Google News

Khách thập phương đổ về khai hội Phủ Dầy

M.Đ - Vũ Quỳnh
TPO - Chương trình khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2026 diễn ra tối 19/4 tại sân vận động Kim Thái (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) với nhiều tiết mục đặc sắc đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Lễ hội Phủ Dầy được tổ chức vào đầu tháng 3 âm lịch hằng năm tại quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật Phủ Dầy nhằm tôn vinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Phủ Dầy. Ảnh: V.Q.

Sau hàng chục năm được Nhà nước cho phép mở trở lại, đến nay Lễ hội Phủ Dầy đã khôi phục, hội tụ đầy đủ giá trị văn hóa tín ngưỡng tâm linh và trở thành một trong 5 lễ hội lớn của cả nước. Cùng với Nghi lễ Chầu văn của người Việt, Lễ hội Phủ Dầy đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Năm nay, Lễ hội Phủ Dầy diễn ra từ 19 đến 24/4 (tức mùng 3 đến mùng 8/3 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động phong phú. Trong đó, chương trình khai hội được tổ chức vào ngày 19/4, với nghi lễ dâng hương và các hoạt động văn hóa, thể thao dân gian tại các di tích thuộc quần thể di tích Phủ Dầy.

Trong các ngày tiếp theo sẽ diễn ra Liên hoan nghệ thuật hát chầu văn, lễ rước Mẫu thỉnh Kinh, rước đuốc đăng long, hội kéo chữ (Hoa trượng hội) với các bộ chữ Quốc thái dân an và Thiên hạ thái bình.

Cùng với các nghi lễ, các hoạt động phần hội cũng diễn ra sôi nổi như thả rồng bay, chơi cờ người, múa lân-sư-rồng…

Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - đánh trống khai hội Phủ Dầy năm 2026.

Ông Phạm Thành Lợi - Chủ tịch UBND xã Vụ Bản - cho biết để chuẩn bị cho Lễ hội Phủ Dầy năm 2026, xã Vụ Bản đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quy hoạch lại không gian lễ hội, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự…Qua đó, quyết tâm xây dựng Lễ hội Phủ Dầy trở thành điểm gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, nơi hội tụ, lan tỏa và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc của văn hóa Việt.

Lễ hội Phủ Dầy năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục là điểm đến văn hóa - tâm linh hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người vùng đất Thiên Bản xưa, Vụ Bản nay. Đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương.

M.Đ - Vũ Quỳnh
