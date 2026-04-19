Hoa hậu, nghệ sĩ lan tỏa khoảnh khắc Tổ quốc bình yên

Ngô Tùng
TPO - Cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên” là dịp tiếp nhận những thước phim kể về lòng dũng cảm, sự tử tế và khát vọng bảo vệ Tổ quốc của người Việt Nam.

Tối 18/4, Công an TPHCM tổ chức lễ phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên”, nhằm lan tỏa sâu rộng mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân (CAND) trên địa bàn phía Nam.

Đến dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nêu rõ trong xu thế tất yếu của chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một mặt trận mới tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để tạo ra những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, giàu cảm xúc, có tính lan tỏa là yếu tố then chốt, quyết định.

Công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội đã trở thành phương thức, công cụ quan trọng giúp chúng ta chuyển tải các mục tiêu, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về an ninh trật tự, lan tỏa những gương điển hình dũng cảm, cách làm hay, sáng tạo, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, mang lại sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Để làm được điều đó, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho rằng lực lượng CAND không chỉ vững vàng về chính trị, giỏi về pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ, mà phải còn đổi mới tư duy, linh hoạt trong cách thức tuyên truyền, vận động quần chúng.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống phủ xanh không gian mạng và tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi Sáng tạo video clip với chủ đề Tổ quốc bình yên trong phạm vi toàn quốc và cả quốc tế để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, thế hệ trẻ trên mọi miền Tổ quốc.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học viên cảnh sát tham dự, hưởng ứng cuộc thi.
Tại buổi lễ, các cán bộ, chiến sĩ CAND đã chia sẻ những câu chuyện đẹp trong lực lượng thời gian qua, tạo niềm tin, cảm hứng đẹp đẽ trong toàn thể nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, các em học sinh sinh viên tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Mỗi đồng chí, các em học sinh sinh viên coi đây là nhiệm vụ chính trị, là cơ hội để lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn, gần gũi của người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ; là dịp để chia sẻ những câu chuyện chân thực, những kinh nghiệm quý báu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với người dân. Các em học sinh sinh viên hãy phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, mạnh dạn thể hiện những góc nhìn mới, những ý tưởng đột phá góp phần nhận diện, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lợi dụng công nghệ cao và các hành vi lan truyền tin xấu, độc trên không gian mạng”, Thượng tướng Lê Quốc Hùng gửi gắm.

Thượng tá Phan Huy Văn - Phó Giám đốc Công an TPHCM - kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng cuộc thi.
Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao biểu trưng cuộc thi cho Công an thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy cùng các học viên cảnh sát chung tay lan tỏa những hành động đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.
MC Quyền Linh cùng con gái đến với sự kiện. Ảnh: Ngô Tùng.

Cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên là dịp tiếp nhận những thước phim kể về lòng dũng cảm, sự tử tế và khát vọng bảo vệ Tổ quốc của người Việt Nam. Cuộc thi tạo cầu nối để người trẻ dùng kỹ năng kể chuyện trên mạng xã hội lan tỏa mục tiêu chung tay, gìn giữ sự bình yên của Tổ quốc, với 6 chủ đề: Hình ảnh cuộc sống bình yên, phổ biến tuyên truyền pháp luật, hành động đẹp của người dân, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND, nhật ký việc tốt vì Tổ quốc bình yên, sáng kiến bảo vệ bình yên và phát triển đất nước.

Mỗi video chính là hành động thiết thực cho bình yên cuộc sống. Các tác phẩm dự thi tham gia theo 3 bảng chấm gồm học sinh, sinh viên và lực lượng CAND.

#Bộ Công an #Bộ Giáo dục và Đào tạo #phát động cuộc thi #nhân văn #lực lượng Công an nhân dân

