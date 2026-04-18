Lần đầu TPHCM mở hội sách ngay trong khuôn viên chung cư

TPO - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết Sở đã trăn trở việc phát triển mô hình này suốt 2 năm qua. “Hoạt động thí điểm này sẽ tạo tiền đề để chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình khuyến đọc ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố”, ông chia sẻ.

Tối 17/4, tại chung cư Vista Verde (phường Cát Lái, TPHCM), mô hình Hội sách khuyến đọc tại khu dân cư lần đầu tiên được thí điểm, mở ra hướng đi mới trong việc đưa văn hóa đọc len lỏi vào từng hộ gia đình.

Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026, do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp phường Cát Lái tổ chức với chủ đề: Tuần đọc sách cộng đồng - Mỗi người một cuốn sách.

Hội sách khuyến đọc tại chung cư lần đầu tiên được tổ chức là hoạt động thí điểm trong mục tiêu thúc đẩy văn hóa đọc đi sâu đi sát đến từng người dân. Sách không chỉ có ở đường sách, nhà sách, không gian sách… mà đang đến từng nhà qua việc tổ chức hội sách tại chung cư và sắp tới là hướng đến từng khu dân cư.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi tặng món quà động viên đến chung cư Vista Verde, nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4). Ảnh: CTV.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng đại biểu tham quan hội sách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết sở đã trăn trở việc phát triển mô hình này suốt 2 năm qua. Theo ông Hồi, thực tế các chung cư đều có các khu sinh hoạt cộng đồng, điều kiện rất tốt nhưng các em nhỏ lại thiếu nơi để sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt gắn với tri thức. “Hoạt động thí điểm này sẽ tạo tiền đề để chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình khuyến đọc trên nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố”, ông chia sẻ.

Ông Phạm Văn Lành - Phó Chủ tịch UBND phường Cát Lái - cho rằng việc xây dựng thói quen đọc sách không chỉ là câu chuyện trong một sớm một chiều hay theo phong trào. Muốn hình thành văn hóa đọc cần xây dựng và duy trì hằng ngày. “Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, tiếp tục rà soát, chủ động triển khai và nhân rộng các hoạt động khuyến đọc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương ngày càng phong phú, thiết thực và bền vững”, ông nói.

Hội sách khuyến đọc tại chung cư Vista Verde tại phường Cát Lái diễn ra từ ngày 17-19/4. Các gian hàng tại hội sách được bố trí phong phú với nhiều đầu sách thiếu nhi, các mặt hàng văn phòng phẩm hấp dẫn, bắt mắt.

Trong 3 ngày diễn ra hội sách, ban tổ chức cũng mang đến nhiều sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em thiếu nhi như các hoạt động workshop sáng tạo, chú hề tạo bóng, vẽ tranh, tô màu. Bên cạnh đó, vào chiều 18/4 tại phòng thư viện của chung cư, gần 40 thiếu nhi có buổi giao lưu cùng Đại sứ văn hóa đọc - nhà văn, nhà báo Phương Huyền.