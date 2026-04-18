Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Sách

Google News

Lần đầu TPHCM mở hội sách ngay trong khuôn viên chung cư

Ngô Tùng
TPO - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết Sở đã trăn trở việc phát triển mô hình này suốt 2 năm qua. “Hoạt động thí điểm này sẽ tạo tiền đề để chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình khuyến đọc ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố”, ông chia sẻ.

Tối 17/4, tại chung cư Vista Verde (phường Cát Lái, TPHCM), mô hình Hội sách khuyến đọc tại khu dân cư lần đầu tiên được thí điểm, mở ra hướng đi mới trong việc đưa văn hóa đọc len lỏi vào từng hộ gia đình.

Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026, do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp phường Cát Lái tổ chức với chủ đề: Tuần đọc sách cộng đồng - Mỗi người một cuốn sách.

Hội sách khuyến đọc tại chung cư lần đầu tiên được tổ chức là hoạt động thí điểm trong mục tiêu thúc đẩy văn hóa đọc đi sâu đi sát đến từng người dân. Sách không chỉ có ở đường sách, nhà sách, không gian sách… mà đang đến từng nhà qua việc tổ chức hội sách tại chung cư và sắp tới là hướng đến từng khu dân cư.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi tặng món quà động viên đến chung cư Vista Verde, nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4). Ảnh: CTV.
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng đại biểu tham quan hội sách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết sở đã trăn trở việc phát triển mô hình này suốt 2 năm qua. Theo ông Hồi, thực tế các chung cư đều có các khu sinh hoạt cộng đồng, điều kiện rất tốt nhưng các em nhỏ lại thiếu nơi để sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt gắn với tri thức. “Hoạt động thí điểm này sẽ tạo tiền đề để chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình khuyến đọc trên nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố”, ông chia sẻ.

Ông Phạm Văn Lành - Phó Chủ tịch UBND phường Cát Lái - cho rằng việc xây dựng thói quen đọc sách không chỉ là câu chuyện trong một sớm một chiều hay theo phong trào. Muốn hình thành văn hóa đọc cần xây dựng và duy trì hằng ngày. “Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, tiếp tục rà soát, chủ động triển khai và nhân rộng các hoạt động khuyến đọc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương ngày càng phong phú, thiết thực và bền vững”, ông nói.

Hội sách khuyến đọc tại chung cư Vista Verde tại phường Cát Lái diễn ra từ ngày 17-19/4. Các gian hàng tại hội sách được bố trí phong phú với nhiều đầu sách thiếu nhi, các mặt hàng văn phòng phẩm hấp dẫn, bắt mắt.

Trong 3 ngày diễn ra hội sách, ban tổ chức cũng mang đến nhiều sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em thiếu nhi như các hoạt động workshop sáng tạo, chú hề tạo bóng, vẽ tranh, tô màu. Bên cạnh đó, vào chiều 18/4 tại phòng thư viện của chung cư, gần 40 thiếu nhi có buổi giao lưu cùng Đại sứ văn hóa đọc - nhà văn, nhà báo Phương Huyền.

Nhằm khuyến khích các em học sinh đam mê đọc sách, viết lách, chia sẻ cảm nhận, Ban tổ chức cũng phát động cuộc thi review sách hay bằng 2 hình thức viết bài và quay video. Cuộc thi dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn địa bàn phường Cát Lái với tổng giải thưởng hơn 20 triệu đồng. Lễ trao giải thưởng dự kiến diễn ra đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

#hội sách #khuyến khích văn hóa đọc #Sở Văn hóa và Thể thao #thụ hưởng văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe