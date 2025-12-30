Cô bé lớp 8 và giấc mơ lan tỏa văn hóa đọc

Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc TP Hà Nội 2025” đã khép lại khá lâu, có rất nhiều “Đại sứ nhỏ tuổi” được vinh danh tại cuộc thi cho những nỗ lực lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc tới cộng đồng.

Tuy nhiên, như bất kỳ cuộc thi nào, sẽ còn nhiều bạn chưa đạt được kết quả như ý muốn. Song không phải vì thế mà tình yêu dành cho những cuốn sách bị “vơi đi”, các bạn ấy vẫn để tình yêu sách tỏa sáng bình dị hàng ngày, miệt mài lan tỏa văn hóa đọc tới tất cả mọi người. Trong đó, có một cô bạn nhỏ mang tên Linh Nhi.

Nguyễn Linh Nhi đang là học sinh lớp 8A2 trường THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội. Cô bạn nhỏ nhắn, đáng yêu đã dành hết mùa hè để tập trung vào việc xây dựng một kênh YouTube mang tên “Đọc sách cùng Linh Nhi” để giới thiệu tới mọi người, đặc biệt là các bạn trong độ tuổi từ 7-15 tuổi những cuốn sách ý nghĩa mà Linh Nhi đã đọc và tìm hiểu.

Linh Nhi chia sẻ: “Em tham gia cuộc thi lần này mang theo rất nhiều tâm huyết và hi vọng như bao bạn bè khác, kết quả không được như mong muốn em cũng rất buồn. Nhưng với em, đó hơn cả một cuộc trải nghiệm, quá trình đọc sách và quay dựng các video giới thiệu em thấy mình trưởng thành hơn mỗi ngày, tìm thấy được niềm vui từ những việc rất nhỏ bé”.

Kênh YouTube của Linh Nhi hiện nay mới chỉ đăng tải được số ít các video giới thiệu nhưng cô bạn vẫn đang miệt mài phát triển, viết nội dung, quay dựng rồi đăng tải, không nản chí với quan điểm đây là một quá trình lâu dài, bền bỉ và chính bản thân Linh Nhi phải là người nỗ lực để có thể duy trì và lan tỏa văn hóa đọc tới tất cả mọi người.

Cách cô bạn chắc chắn về ý tưởng và quyết tâm của mình mới thấy một thế hệ chuyển tiếp giữa Gen Z và Gen Alpha đầy nỗ lực, bứt phá và kiên định từ những việc nhỏ nhất, kể cả khi thất bại cũng không nản lòng.

Chị Lê Thị Thu, mẹ của Linh Nhi tâm sự “Khi con quyết tâm dành thời gian để làm các video tôi cũng rất băn khoăn vì sợ ảnh hưởng tới việc học tập của con. Nhưng khi con chia sẻ về kế hoạch cũng như thấy được sự tử tế trong cách nghĩ của con thì tôi quyết định ủng hộ và đồng hành cùng con. Không quan trọng giải thưởng hay thành tích; đây là cơ hội để con sống có trách nhiệm và hướng tới điều tốt đẹp cho cộng đồng”.

Lách cách với điện thoại, máy ảnh, máy quay, máy tính….để dựng, ghép ảnh rồi chỉnh sửa các video, ngồi trong phòng tìm kiếm thông tin hay đi thư viện trường là những công việc chính trong hai tháng hè này của Linh Nhi. Em làm với sự tận tụy, vui thích và đầy đam mê.

Cô bạn mỉm cười tự hào khi đếm từng view còn khiêm tốn của mỗi video và mỗi một view tăng lên với Nhi đó là sự ghi nhận và động lực để em tiếp tục viết nên ước mơ xây dựng một kênh Youtube cộng đồng đọc sách.

“Em nghĩ khi mình đã tìm ra được mục đích của việc mình làm, những việc ấy giúp em trưởng thành hơn mỗi ngày. Em biết cùng với việc học tập tại trường thì việc duy trì rồi phát triển một kênh youtube như này sẽ không dễ dàng gì đối với em trong thời gian tới. Nhưng không gì là không thể, em vẫn tin những nguyện vọng dành cho cộng đồng của em sẽ được gia đình, thầy cô, bàn bè ủng hộ. Đó là phần thưởng quý giá nhất với mỗi nỗ lực của em”.