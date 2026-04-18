Có gì tại lễ hội mở đầu Festival Huế?

Ngọc Văn

TPO - Với những sắc màu rực rỡ, lễ hội điện Huệ Nam thu hút hàng nghìn người tham gia, mở đầu chuỗi hoạt động Festival Huế mùa Hạ 2026 và tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch đặc sắc trên dòng sông Hương.

1-le-hoi-dien-hue-nam.jpg
Ngày 18/4, đông đảo người dân và du khách hòa vào không khí lễ hội﻿ điện Huệ Nam (điện Hòn Chén, phường Kim Long, TP. Huế) với đoàn rước bộ xuất phát từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (đường Chi Lăng, phường Phú Xuân) di chuyển đến khu vực công viên Thương Bạc bên bờ sông Hương.
2-le-hoi-dien-hue-nam.jpg
Hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế phối hợp các đơn vị tổ chức, diễn ra vào ngày 2/3 âm lịch.
3-le-hoi-dien-hue-nam-2.jpg
3-le-hoi-dien-hue-nam-1.jpg
Lễ hội năm nay kéo dài trong hai ngày 18 và 19/4, với không gian trải rộng từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, công viên Thương Bạc, trên sông Hương đến điện Huệ Nam trên núi Ngọc Trản. Ban tổ chức cho biết có hơn 6.000 người tham gia, cùng khoảng 30-40 chiếc bằng (thuyền ghép), án và thuyền rước tạo nên khung cảnh lễ hội sôi động cả trên bộ lẫn đường thủy.
4-le-hoi-dien-hue-nam.jpg
Sau nghi thức mở đầu tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, đoàn rước bộ﻿ tiến dọc đường Chi Lăng, qua cầu Gia Hội rồi nhập vào tuyến Trần Hưng Đạo trước khi dừng tại công viên Thương Bạc.
5-le-hoi-dien-hue-nam-1.jpg
5-le-hoi-dien-hue-nam-2.jpg
Trên quãng đường hơn 2 km, hàng trăm thánh đồng, đạo hữu trong trang phục truyền thống cùng cờ, trống, hương án tạo nên không gian lễ hội trang nghiêm nhưng rực rỡ sắc màu. Hai bên tuyến đường, đông đảo người dân và du khách theo dõi, chào đón, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội cộng đồng đặc trưng của xứ Huế.
6-le-hoi-dien-hue-nam.jpg
Tại công viên Thương Bạc, sau các nghi lễ tiếp nối, đoàn rước chuyển xuống thuyền rồng, ngược dòng sông Hương lên điện Huệ Nam. Tại đây diễn ra nhiều nghi thức quan trọng như cáo yết, cung nghinh Thánh Mẫu nhập điện, lễ hành hương cầu nguyện, chánh tế cầu quốc thái dân an, lễ hoàn tạ và hồi loan.
7-le-hoi-dien-hue-nam.jpg
Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của cộng đồng cư dân xứ Huế, được tổ chức thường niên vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch tại ngôi điện thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu trên núi Ngọc Trản. Cuối năm 2024, lễ hội này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa﻿ phi vật thể quốc gia.
8-le-hoi-dien-hue-nam-1.jpg
8-le-hoi-dien-hue-nam-2.jpg
Theo ban tổ chức, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn đóng vai trò mở màn chuỗi hoạt động Festival mùa Hạ 2026, góp phần khẳng định Huế là thành phố festival đặc trưng. Đồng thời, đây cũng là “di sản sống” khi cộng đồng trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
9-le-hoi-dien-hue-nam.jpg
Không khí lễ hội sôi động cùng các hoạt động rước bộ, rước thuyền, hành hương và trải nghiệm văn hóa tâm linh trên sông Hương tạo điểm nhấn cho mùa du lịch hè, mở ra thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, giàu chiều sâu văn hóa cho TP. Huế.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe