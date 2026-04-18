Có gì tại lễ hội mở đầu Festival Huế?

TPO - Với những sắc màu rực rỡ, lễ hội điện Huệ Nam thu hút hàng nghìn người tham gia, mở đầu chuỗi hoạt động Festival Huế mùa Hạ 2026 và tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch đặc sắc trên dòng sông Hương.
Lễ hội năm nay kéo dài trong hai ngày 18 và 19/4, với không gian trải rộng từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, công viên Thương Bạc, trên sông Hương đến điện Huệ Nam trên núi Ngọc Trản. Ban tổ chức cho biết có hơn 6.000 người tham gia, cùng khoảng 30-40 chiếc bằng (thuyền ghép), án và thuyền rước tạo nên khung cảnh lễ hội sôi động cả trên bộ lẫn đường thủy.
Trên quãng đường hơn 2 km, hàng trăm thánh đồng, đạo hữu trong trang phục truyền thống cùng cờ, trống, hương án tạo nên không gian lễ hội trang nghiêm nhưng rực rỡ sắc màu. Hai bên tuyến đường, đông đảo người dân và du khách theo dõi, chào đón, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội cộng đồng đặc trưng của xứ Huế.
Theo ban tổ chức, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn đóng vai trò mở màn chuỗi hoạt động Festival mùa Hạ 2026, góp phần khẳng định Huế là thành phố festival đặc trưng. Đồng thời, đây cũng là “di sản sống” khi cộng đồng trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.