30 nhân viên an ninh sân bay Vinh trở thành công an

Thu Hiền
TPO - 30 nhân viên an ninh đang công tác tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh chính thức “khoác áo” Công an Nhân dân, góp phần tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tại cửa ngõ hàng không của Nghệ An.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định tiếp nhận 30 nhân viên an ninh hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh vào lực lượng Công an Nhân dân; thực hiện xếp lương, phong cấp bậc hàm theo quy định.

Trước đó, từ ngày 1/3/2025, Công an tỉnh Nghệ An chính thức tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Đây là lĩnh vực đặc thù, gắn với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đòi hỏi lực lượng thực hiện phải có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - trao quyết định tuyển chọn nhân viên an ninh hàng không vào Công an Nhân dân

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngày 30/12/2025, Công an tỉnh đã thành lập Đội An ninh hàng không trực thuộc Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, nhằm thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và quá trình công tác, Công an tỉnh Nghệ An đã lựa chọn 30 nhân viên an ninh hàng không tiêu biểu để tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh, việc tuyển chọn lực lượng an ninh sân bay là yêu cầu khách quan, phù hợp thực tiễn, góp phần xây dựng lực lượng an ninh hàng không chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quá trình tuyển chọn được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm chặt chẽ các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, chuyên môn, sức khỏe.

30 nhân viên an ninh sân bay Vinh khoác áo Công an Nhân dân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu các cán bộ được tuyển chọn nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, không ngừng rèn luyện nghiệp vụ, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an “tinh thông, chuyên nghiệp, vì Nhân dân phục vụ”.

Các đơn vị chức năng cần tăng cường đào tạo, hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, góp phần giữ vững an ninh, an toàn hàng không và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

#an ninh hàng không #sân bay Vinh #bảo vệ an ninh #đội an ninh hàng không #Công an Nghệ An

