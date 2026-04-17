Tháng 5, về nơi lưu dấu văn hóa Cố đô

Tháng 4-5, Huế vào mùa đẹp với nắng nhẹ, không gian xanh mát và hương sen thoảng trong gió, gợi nên nhịp sống chậm đặc trưng của Cố đô. Trong không gian ấy, An Hiên - ngôi nhà vườn trăm năm tuổi - là điểm dừng lặng, lưu giữ kiến trúc và giá trị văn hóa Huế xưa.

Khi Huế bước vào mùa đẹp nhất

Ẩn mình bên dòng sông Hương thơ mộng, An Hiên không chỉ là nhà vườn cổ, mà còn là chứng nhân cho những đổi thay của đất Cố đô. Cánh cổng đá rêu phong, con đường gạch uốn lượn dưới bóng cây, khu vườn rộng xanh mướt với hoa trái bốn mùa… tất cả như mời gọi những bước chân dừng lại, thả hồn theo nhịp thời gian chậm rãi.

Ảnh: Silk Path Hotels & Resorts

Ngoài giá trị kiến trúc, nhà vườn An Hiên còn là ví dụ điển hình của nghệ thuật cảnh quan Huế, nơi không gian sống và thiên nhiên hòa quyện làm một. Từ cổng dẫn vào là lối đi xuyên qua khu vườn được chăm chút cẩn thận, mở ra bức bình phong ở cuối đường - vừa tạo điểm dừng thị giác, vừa gợi cảm giác riêng tư. Hồ nước nhỏ trong sân không chỉ mang yếu tố phong thủy mà còn giúp điều hòa không khí. Bên trong, lớp cửa thượng song hạ bản mở ra tầm nhìn liền mạch, kết nối khu vườn với nội thất, tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa trong và ngoài.

Ngày nay, nhà vườn An Hiên đã trở thành điểm đến dành cho những ai muốn tìm hiểu về kiến trúc và giá trị văn hóa của đời sống Cố đô. Dù vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, khu vườn vẫn mang vẻ đẹp rất riêng - khi là sắc xanh tĩnh tại, khi là những gam màu lãng đãng đặc trưng. Không gian ấy cũng đặc biệt phù hợp để lưu giữ những khoảnh khắc trong trang phục áo dài, áo truyền thống - nơi mỗi khung hình như gợi lại nét duyên dáng của Huế xưa.

Ảnh: Silk Path Hotels & Resorts

Vào mỗi sáng từ 9:30 đến 11:00, nhà vườn có tiết mục trình diễn ca Huế do các nghệ nhân địa phương thể hiện. Thanh âm ngọt ngào của những làn điệu ca Huế sẽ đưa thính giả quay trở lại thời quá vãng, nơi mọi cảm xúc đều mộc mạc và nguyên sơ.

Trải nghiệm nét hiện đại giao thoa

Giữa khu vườn xưa rợp bóng cây và những dãy đèn lồng rực rỡ, các đoàn khách đến An Hiên có thể trải nghiệm bữa tối theo yêu cầu dành cho nhóm riêng (đặt trước), được phục vụ bởi đội ngũ Silk Path Hotels & Resorts - đơn vị quản lý của nhà vườn.

Trong không gian cổ kính, thực khách được bước vào hương vị ẩm thực mang dấu ấn fusion, khéo léo hòa quyện cùng tinh thần truyền thống. Bên nếp nhà xưa, các bàn tiệc được bài trí chỉn chu, sẵn sàng cho những khoảnh khắc đặc biệt của gia đình hay công ty, đối tác.

Giữa nhịp sống vội vã ngày nay, An Hiên vẫn giữ cho mình khoảng trời riêng - nơi mỗi bước chân là một lần chạm vào ký ức, mỗi góc vườn là một câu chuyện được gìn giữ theo năm tháng.

Thông tin tham quan:

● Giờ mở cửa tham quan: Từ 8:00 đến 17:00 hằng ngày, kể cả Lễ Tết.

● Giá vé: 50.000 VNĐ/lượt, áp dụng cho cả khách Việt Nam và quốc tế. Trẻ em dưới 1,2 m được miễn phí (*).

(*) Mức giá trên chưa bao gồm phụ thu chụp ảnh hoặc quay video. Thông tin về bảng phụ thu tham khảo tại: https://www.facebook.com/share/p/19t1PyBWzX/

An Hien Garden House

Hotline: 0902022832

Add: 58 Nguyen Phuc Nguyen Street, Kim Long Ward, Hue City

Fanpage: https://www.facebook.com/AnHienGardenHouse/