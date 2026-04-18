Lý do khách ngoại 'áp đảo' khách nội ở vịnh Hạ Long

TPO - Trong những tháng gần đây, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lượng khách quốc tế tăng áp đảo với hơn 91% so với khách nội địa. Lý do gì khiến điểm đến này thu hút hơn 800.000 lượt khách quốc tế chỉ trong 4 tháng?

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, từ 1/1-9/4, vịnh Hạ Long đón hơn 892.000 lượt khách, trong đó có hơn 814.000 lượt khách quốc tế và hơn 77.000 lượt khách nội địa. Tổng thu phí tham quan đã tiến sát mốc 300 tỷ đồng.

Riêng vịnh Hạ Long trong năm 2025 đón hơn 3,4 triệu lượt khách, trong đó có 2,2 triệu lượt khách quốc tế, thu phí tham quan ước đạt hơn 988 tỷ đồng.

Theo đại diện Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, đà tăng mạnh này là vịnh Hạ Long vẫn giữ được vị thế gần như “điểm đến mặc định” trong hành trình của nhiều du khách nước ngoài khi tới Việt Nam. Với hàng nghìn đảo đá vôi, hệ thống hang động, mặt nước đặc trưng và giá trị di sản đã được UNESCO ghi nhận, Hạ Long không chỉ là một điểm ngắm cảnh đơn thuần mà là trải nghiệm có tính biểu tượng. Chính cảm giác “đến Việt Nam là phải đến Hạ Long” giúp điểm đến này duy trì lợi thế vượt trội trên thị trường quốc tế.

Chị Kassandra Bekris - du khách đến từ Mexico - không giấu được sự choáng ngợp khi lần đầu đặt chân tới vịnh Hạ Long. Đây không chỉ là một điểm đến nổi tiếng mà còn là một trong những kỳ quan thiên nhiên đáng nhớ nhất từng trải qua.

“Tôi luôn nghe về 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và hôm nay tôi đã được tận mắt chứng kiến một trong số đó. Tôi không thể tin mình đang chèo kayak giữa một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Hang động rộng lớn như một căn phòng khổng lồ, khiến tôi thực sự choáng ngợp”, nữ du khách chia sẻ.

Các sản phẩm du lịch của vịnh Hạ Long đang phù hợp hơn với thị hiếu của khách ngoại so với khách nội địa. Du khách quốc tế thường ưu tiên các hành trình ngủ đêm trên du thuyền, trải nghiệm riêng tư, dịch vụ cao cấp, chèo kayak, khám phá hang động, tìm hiểu văn hóa làng chài. Đây đều là những sản phẩm mà Hạ Long có thế mạnh rõ rệt. Trong khi đó, khách Việt Nam, nhất là nhóm gia đình hoặc đi ngắn ngày, lại thiên về tour trong ngày, hành trình ngắn và tiết kiệm chi phí hơn, khiến tỷ trọng khách nội địa tại vịnh thấp hơn đáng kể.

Khách quốc tế luôn áp đảo tại các điểm đến trên vịnh Hạ Long.

Một động lực đáng chú ý khác là sự phục hồi rõ nét của các thị trường quốc tế, đặc biệt từ châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia cùng nhiều khu vực khác.

Theo ghi nhận thực tế tại vịnh Hạ Long của phóng viên Tiền Phong cho thấy du khách nước ngoài xuất hiện dày đặc tại các điểm tham quan, từ đảo Ti Tốp đến các tuyến hang động, bến tàu, khu chèo kayak. Điều đó cho thấy Hạ Long đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng phục hồi du lịch quốc tế vào Việt Nam, trong khi thị trường khách nội địa có xu hướng phân tán sang các điểm đến mới hoặc lựa chọn các kỳ nghỉ tiết kiệm hơn.

“Vai trò của hạ tầng và cách tổ chức dịch vụ cũng rất quan trọng. Hệ thống cao tốc, kết nối sân bay, cảng tàu, bán vé điện tử, thanh toán không tiền mặt và dịch vụ hỗ trợ du khách ngày càng hoàn thiện đã giúp hành trình đến Hạ Long thuận tiện hơn nhiều so với trước. Khách quốc tế thường đặt nặng tính thông suốt, dễ tiếp cận và minh bạch dịch vụ”, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết.

Một điểm mới đang tạo sức bật cho Hạ Long là khả năng hút dòng khách cao cấp. Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Quảng Ninh đã đón 4 đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ, đều gắn với hành trình trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Việc liên tục được lựa chọn cho những sự kiện kéo dài nhiều ngày, có hàng trăm khách mời, cho thấy vịnh Hạ Long không còn chỉ là điểm đến đại trà mà đang dần được định vị ở phân khúc cao cấp, thậm chí siêu sang.

Mới đây, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Quảng Ninh định hướng phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa. Với du lịch, đây gần như là một chiến lược rất rõ, bởi di sản, biển, công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm đều là những trụ cột gắn trực tiếp với vịnh Hạ Long và chuỗi điểm đến của Quảng Ninh.