Thắp sáng ký ức, đánh thức niềm tự hào dân tộc bên bờ sông Gianh

Hoàng Nam
TPO - Trong không gian linh thiêng bên dòng sông Gianh, chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông” không chỉ tái hiện một thời lửa đạn hào hùng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới những thế hệ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Sân khấu của ký ức và tri ân

Tối 18/4, tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh (Quảng Trị), chương trình nghệ thuật chính luận Bản hùng ca trên sông được tổ chức trang trọng, quy tụ đông đảo lãnh đạo Trung ương, địa phương, các cựu chiến binh và nhân dân tham dự.

z7739928432361-d5191f7ac7741477eff9268d1dc66d57-20260418235807jpg.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tượng đài chiến thắng sông Gianh.

Không đơn thuần là một chương trình biểu diễn, Bản hùng ca trên sông được dàn dựng như một không gian nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, hoạt cảnh và yếu tố chính luận.

Dòng sông Gianh, từng là “tọa độ lửa” trong chiến tranh trở thành trung tâm của câu chuyện, nơi ký ức lịch sử được tái hiện sống động qua từng lớp diễn.

Từ những chiếc phà, con thuyền, đoàn xe vận tải cho đến hình tượng “phà dìm” (sáng kiến độc đáo trong chiến tranh), tất cả hiện lên như thước phim lịch sử, đưa người xem trở lại những năm tháng ác liệt nhưng đầy kiêu hãnh của dân tộc.

z7739929889981-035e775b4160c6eca99f7c29b3326052-20260419001637jpg.jpg
Chương trình được dàn dựng như một không gian nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn.

Chương trình được kết cấu thành ba chương: Tọa độ lửa, Đầu đội bom, chân bám phà và Nỗi nhớ dòng sông.

Ở chương đầu, hình ảnh Bến phà Gianh, điểm vượt sông chiến lược trên tuyến vận tải chi viện cho miền Nam được tái hiện với tất cả sự khốc liệt. Đây từng là nơi hứng chịu mưa bom bão đạn, nơi mỗi chuyến phà qua sông là một cuộc đối đầu sinh tử.

Chương hai đẩy cảm xúc lên cao trào khi khắc họa tinh thần “đầu đội bom, chân bám phà” của lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong và nhân dân. Trong mưa bom, họ vẫn kiên cường giữ vững mạch máu giao thông, vận chuyển hàng hóa, vũ khí chi viện tiền tuyến.

z7739929676142-ef3d6b3abdf661fc251241dbee7f116c-20260419000343jpg.jpg
Khắc họa tinh thần “đầu đội bom, chân bám phà” của lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong và nhân dân.

Những câu chuyện được kể lại từ chính các nhân chứng lịch sử đã khiến không gian chương trình trở nên lắng đọng. Đó không chỉ là ký ức, mà là những mảnh đời thật, những hy sinh không thể đong đếm.

Kết nối quá khứ, hiện tại

Âm nhạc là “mạch chảy” xuyên suốt chương trình. Từ những giai điệu sâu lắng, hoài niệm đến những bản hùng ca bi tráng, mỗi ca khúc đều góp phần kể lại câu chuyện lịch sử bằng cảm xúc.

Các tác phẩm quen thuộc như Câu hò bên bờ Hiền Lương, Đường chúng ta đi, Miền xa thẳm… được làm mới, vang lên giữa không gian sông nước, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa nghệ thuật và ký ức.

z7739929072640-c482420aca76c8ce4a8d802ebb45488e-20260419001717jpg.jpg
Những chuyến đò chở bộ đội vượt sông Gianh trong đêm.

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện quá khứ, chương trình còn mở ra một thông điệp nhân văn sâu sắc: Tri ân, tiếp nối và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh của cha anh.

Cùng với chương trình nghệ thuật, Di tích Bến phà Gianh được đầu tư tôn tạo, trở thành không gian văn hóa - lịch sử khang trang, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức về một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” vẫn còn nguyên giá trị. Bến phà Gianh, nơi từng là yết hầu giao thông chiến lược hôm nay trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và tinh thần bất khuất.

img-1091.jpg
Chương trình nghệ thuật đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Bản hùng ca trên sông không chỉ là chương trình nghệ thuật. Đó là lời nhắc nhở rằng những hy sinh vì Tổ quốc sẽ không bao giờ bị lãng quên. Và từ dòng sông của ký ức ấy, một dòng chảy mới đang tiếp tục, dòng chảy của niềm tin, của tự hào và của khát vọng dựng xây đất nước trong thời bình.

#Bến phà Gianh #Bản hùng ca trên sông #Quảng Trị #tri ân lịch sử #chương trình nghệ thuật #toạ độ lửa

