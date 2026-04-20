Truy xét nhóm cầm hung khí hỗn chiến trong KCN Sóng Thần

Lực lượng chức năng TP.HCM đang vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường trong Khu công nghiệp Sóng Thần.

Ngày 20/4, Công an TP.HCM đang phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần vào cuộc điều tra, truy xét nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau gây xôn xao.

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường, thời điểm có đông công nhân tan ca.

Trong đoạn clip, hai thanh niên đi xe máy, một người cầm nón bảo hiểm, người còn lại cầm vật nhọn như là dao. Khi tiếp cận, hai người này dùng nón bảo hiểm tấn công một thanh niên khác đang cầm gậy.

Sau đó, cả hai lên xe rời đi, tuy nhiên thanh niên cầm gậy vẫn không dừng lại mà tiếp tục rượt đuổi.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, nhiều công nhân từ các công ty gần đó tan ca chứng khiến sự việc.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra hơn 17h ngày 18/4 tại khu vực vòng xoay Chutex, Khu Công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, TP.HCM.

