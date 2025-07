Chém bạn học của người tình vì đưa nhau đi họp lớp về muộn

Ngày 29/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Khánh (SN 1978, quê Quảng Ninh) mức án 13 năm tù về tội “Giết người”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Khánh có quan hệ tình cảm với chị Linh (SN 1977) nên thường xuyên đi từ Quảng Ninh lên Hà Nội chơi, ngủ lại nhà chị này trên phố Kim Mã.

Ảnh minh họa.

Tối 23/12/2016, chị Linh báo cho Khánh đi họp lớp cấp 3 và từ chỗ làm đến thẳng địa điểm tổ chức. Khuya cùng ngày, anh Phương (là bạn cùng lớp cấp 3) đưa chị Linh về, mỗi người đi một xe máy riêng.

Đến nhà, chị Linh và anh Phương tiếp tục trò chuyện bên ngoài. Còn Khánh đang ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng chị Linh và anh Phương nói dưới đường vọng lên nên nảy sinh ghen tuông.

Khánh chạy từ tầng 2 xuống, lao vào, dùng tay chân đấm đá anh Phương, rồi dùng dao chém găm vào đầu anh Phương.

Trên đường bỏ chạy, anh Phương dùng tay rút con dao ra khỏi đầu, rồi đuổi ngược theo Khánh, nhưng do vết thương chảy nhiều máu bị choáng, phải đứng lại.

Chị Linh sau đó đưa anh Phương vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sức khỏe anh bị tổn hại 40%

Ngày 20/7/2017, Công an quận Ba Đình (cũ) khởi tố vụ án nhưng đến tháng 1/2018 lại ra quyết định tạm đình chỉ. Tháng 11/2024, công an mới phục hồi điều tra đồng thời khởi tố, bắt giam Khánh, thay đổi tội danh của bị cáo từ “Cố ý gây thương tích” sang “Giết người” và chuyển hồ sơ cho Công an TP Hà Nội giải quyết.