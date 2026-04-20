Học sinh lớp 6 đuối nước tử vong khi tắm biển ở Lý Sơn

TPO - Ngày 20/4, lãnh đạo UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 19/4, hai học sinh lớp 6, Trường THCS An Vĩnh (đặc khu Lý Sơn) rủ nhau tắm biển tại khu vực Gò Sóng, ngoài khơi gần cổng Tò Vò. Trong lúc tắm, cả hai không may bị sóng lớn cuốn ra xa dẫn đến đuối nước.

Khu vực biển nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân và du khách lập tức lao ra ứng cứu, đưa các em vào bờ. Tuy nhiên, em N.C.T. không qua khỏi. Nạn nhân còn lại được sơ cứu và chuyển đến Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Cũng trong ngày 19/4, một học sinh khác trú tại đặc khu Lý Sơn khi tắm biển tại khu vực Hang Câu cũng bị sóng cuốn ra xa. May mắn, người dân và du khách phát hiện và kịp thời cứu vớt nạn nhân.

Sau vụ việc, UBND đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân và du khách cần đặc biệt thận trọng khi tắm biển, nhất là tại các khu vực có sóng lớn, dòng chảy mạnh. Phụ huynh cần tăng cường quản lý, không để trẻ tự ý tắm biển ở nơi nước sâu hoặc không có người lớn đi cùng nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.