Chặn hơn 500kg thịt bốc mùi chuẩn bị tuồn ra thị trường

Văn Quân
TPO - Ngày 20/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng vừa kịp thời ngăn chặn hơn 500kg thịt bốc mùi chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Theo đó, vào lúc 19h ngày 19/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Long Bình kiểm tra đột xuất một cơ sở giết mổ heo trái phép tại tổ 29, khu phố 33, phường Long Bình do ông T.H.M (sinh năm 2000, thường trú tại địa chỉ trên) làm chủ.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện hơn nửa tấn thịt bẩn đang được cấp đông. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực chuồng nuôi có 2 con heo, tổng trọng lượng khoảng 140kg, có biểu hiện bị bệnh. Tại khu vực giết mổ, một tủ đông chứa khoảng 70kg thịt heo đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Ngoài ra, tại kho đông lạnh của cơ sở còn lưu trữ khoảng 479kg thịt heo có tình trạng tương tự.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ cũng như các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm. Ông M. khai nhận số heo sống được mua tại chợ Tân Hiệp (Đồng Nai) với mục đích giết mổ, phân phối ra thị trường để kiếm lời; số thịt heo trong kho đông lạnh cũng được thu mua từ các chợ, sau đó trữ lại để bán.

Ảnh: CACC

Tổ công tác đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 1 tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm, gồm 5 mẫu phục vụ kiểm tra an toàn thực phẩm, 3 mẫu bệnh phẩm và 2 mẫu huyết thanh để xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi.

Hiện lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời tiến hành niêm phong toàn bộ kho đông lạnh chứa thịt và 2 con heo tại chuồng, giao chủ cơ sở quản lý, chờ kết quả giám định để xử lý theo quy định của pháp luật.

#thịt heo #đồng nai #kiểm tra an toàn thực phẩm #giết mổ trái phép #bệnh dịch tả lợn #người phản ánh thịt heo bẩn #300 thịt lợn bẩn #heo bệnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe