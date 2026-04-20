Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ VATM” do Ban Thường vụ Đảng ủy doanh nghiệp này tổ chức ngày 20/4, thu hút 8 đội thi tham gia. Hội thi nhằm truyền tải những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn chặt với các đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VATM lần thứ IX.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Lê Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM cho biết, đây sự kiện có ý nghĩa quan trọng diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 33 năm thành lập đơn vị (20/4/1993 - 20/4/2026).

Ông Minh cho rằng, Hội thi không chỉ là một đợt sinh hoạt chính trị thuần túy, mà là minh chứng cho tinh thần "quyết liệt, khẩn trương và đi đầu". VATM là đơn vị đầu tiên trong toàn Đảng bộ Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch tổ chức chỉ sau 1 ngày có hướng dẫn từ Đảng ủy Bộ và là đơn vị đầu tiên khai mạc Hội thi.

“Sự chủ động này khẳng định ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ VATM trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, ông Minh nói.

Ông Minh bày tỏ mong muốn 8 đội thi sẽ tập trung truyền tải những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn chặt với các đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VATM lần thứ IX. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo định hướng chủ đề của Đảng ủy tổng công ty.

“Đây không còn là lựa chọn, mà là "chìa khóa" sống còn để VATM hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực điều hành bay và khẳng định vị thế trong khu vực”, ông Minh nhấn mạnh.

8 đội thi đã mang đến những phần thi hấp dẫn, với thông điệp xuyên suốt là áp dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ vào công việc để đạt hiệu quả cao nhất thông qua các chủ đề như “công nghệ dẫn lối – an toàn cất cánh”; “hợp tác mở đường bay cho chuyển đổi số”; “lấy con người làm gốc - lấy công nghệ làm lực - giữ trọn an toàn bay”; “ứng dụng AI trong hỗ trợ lập kế hoạch phân ca trực”…

Tại hội thi, nhiều đội đã có những sáng tạo bất ngờ khiến những nội dung nghị quyết Đại hội Đảng trở nên gần gũi, dễ tiếp cận.