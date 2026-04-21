Phạt nặng tài xế chạy dưới tốc độ trên cao tốc

TPO - Một tài xế vừa bị CSGT Lâm Đồng xử phạt gần 20 triệu đồng vì lái xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (đoạn qua Lâm Đồng) nhưng không có giấy phép lái xe và chạy dưới tốc độ tối thiểu.

Ngày 21/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng CSGT niêm phong xe tải sau vi phạm.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải do tài xế P.H.T. (SN 1991, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển lưu thông dưới tốc độ tối thiểu quy định trên cao tốc. Qua kiểm tra, tài xế T. không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt gần 20 triệu đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ 7 ngày. Còn chủ phương tiện cũng bị xử phạt 29 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 48,9 triệu đồng.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng đã lập biên bản xử phạt một xe tải vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng khi lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Theo đó, tài xế bị xử phạt hơn 20 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày. Chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Bảo Khôi cũng bị xử phạt 102 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện lên tới 126 triệu đồng.