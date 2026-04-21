Giả mạo chính quyền Iran, nhắn tin đòi thu phí qua eo biển Hormuz

TPO - Công ty quản lý rủi ro hàng hải MARISKS của Hy Lạp cảnh báo về việc xuất hiện những tin nhắn lừa đảo, gửi đến một số công ty vận tải biển có tàu bị mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz, hứa hẹn đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển để đổi lấy tiền điện tử.

Ngay sau khi xung đột với Mỹ bùng phát, Iran đã áp đặt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua mỗi ngày trước khi chiến tranh nổ ra ở Trung Đông.

Sau đó, để tạo điều kiện cho giao thương, Iran đề xuất thu phí đối với các tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số đối tượng không rõ danh tính, tự xưng là đại diện cho chính quyền Iran, đã gửi tin nhắn cho một số công ty vận tải biển yêu cầu thanh toán phí quá cảnh bằng tiền điện tử, Bitcoin hoặc Tether, để “thông quan”.

"Sau khi cung cấp các tài liệu và được Cơ quan An ninh Iran đánh giá là hợp lệ, chúng tôi sẽ xác định được khoản phí phải trả bằng tiền điện tử. Chỉ khi đó, tàu của bạn mới có thể đi qua eo biển mà không bị cản trở vào thời gian đã thỏa thuận trước", tin nhắn được MARISKS trích dẫn cho biết.

Hàng trăm tàu thuyền ​​và khoảng 20.000 thủy thủ vẫn đang mắc kẹt ở vùng Vịnh kể từ khi xung đột bùng phát.

“Những tin nhắn cụ thể này là một trò lừa đảo”, MARISKS nhấn mạnh, nói thêm rằng tin nhắn không phải do chính quyền Iran gửi.

Hiện chưa có bình luận nào từ Tehran.

Ngày 18/4, khi Iran tạm thời mở cửa eo biển Hormuz, các tàu thuyền đã cố gắng đi qua nhưng ít nhất hai trong số đó, bao gồm một tàu chở dầu, đã bị trúng đạn của Iran và buộc phải quay đầu.

MARISKS tin rằng ít nhất một trong số các tàu nói trên là nạn nhân của vụ lừa đảo.