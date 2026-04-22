Cứu bệnh nhân quốc tịch Pháp khỏi nguy cơ đột tử ở phút 89

Vân Sơn
TPO - Người đàn ông 60 tuổi quốc tịch Pháp suýt rơi vào tình trạng đột tử do hẹp gần như hoàn toàn động mạch vành, dù trước đó chỉ xuất hiện cơn đau ngực âm ỉ kéo dài. Nhờ được các bác sĩ Việt Nam phát hiện và can thiệp kịp thời, bệnh nhân đã thoát khỏi biến cố tim mạch nguy hiểm.

Ngày 22/4, BS. Mai Hoàng Dil, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân G.P. (quốc tịch Pháp), nhập viện trong tình trạng đau ngực âm ỉ kéo dài khoảng một tuần. Trước đó, ông đã điều trị ngoại trú tại một cơ sở y tế khác nhưng chưa được chẩn đoán rõ ràng. Đáng chú ý, bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý đặc biệt và vẫn duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ tại Pháp.

BS Hoàng Dil cho biết, qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ đã hội chẩn và xác định bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp (không ST chênh lên). Đây là một thể bệnh nguy cơ cao nhưng dễ bị bỏ sót do triệu chứng không điển hình.

Hình ảnh động mạch liên thất trước của người bệnh trước và sau can thiệp

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định chụp mạch vành bằng hệ thống số hóa xóa nền. Kết quả khiến ê kíp không khỏi lo ngại khi ghi nhận động mạch liên thất trước (mạch máu nuôi phần lớn cơ tim) bị hẹp nặng, gần như tắc hoàn toàn.

“Đây là động mạch rất quan trọng, chi phối khoảng 50–60% cơ tim. Nếu tắc hoàn toàn, bệnh nhân có thể đột tử bất cứ lúc nào” - BS Hoàng Dil cho biết.

Trong trường hợp này, dòng máu vẫn còn lưu thông rất nhỏ, được các bác sĩ ví như “sợi chỉ”, giúp bệnh nhân chưa rơi vào biến chứng nghiêm trọng ngay lập tức. Tuy nhiên, nguy cơ đột tử luôn cận kề nếu không được xử trí kịp thời.

Ê-kíp bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành can thiệp đặt stent phủ thuốc nhằm tái thông dòng máu, dưới sự hỗ trợ của siêu âm trong lòng mạch (IVUS) để tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

Can thiệp diễn ra thuận lợi, giúp khôi phục lưu lượng máu nuôi tim cho bệnh nhân. Sau can thiệp, các triệu chứng ở người bệnh cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân hết đau ngực, không còn khó thở và nhanh chóng hồi phục. Chỉ sau thời gian ngắn, ông đã có thể đi lại và sinh hoạt bình thường.

Chia sẻ về quá trình điều trị, bệnh nhân cho biết, trước khi nhập viện, ông có biểu hiện mệt, khó thở, đau đầu và đôi khi đau một bên cơ thể. Ban đầu, ông được đưa vào cấp cứu tại TP.HCM với nghi ngờ bệnh lý tiêu hóa.

Nhờ được can thiệp kịp thời, bệnh nhân người Pháp đã may mắn thoát nguy cơ đột tử

Tuy nhiên, phía gia đình, đặc biệt là vợ bệnh nhân đã nghi ngờ nguyên nhân tim mạch và quyết định chuyển ông đến Bệnh viện S.I.S để kiểm tra chuyên sâu. “Sau khi đến đây, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi được kiểm tra, can thiệp và hồi phục nhanh chóng. Tôi rất biết ơn các bác sĩ” - bệnh nhân chia sẻ.

Theo người nhà, dù có chế độ ăn uống lành mạnh, bệnh nhân lại duy trì thói quen hút thuốc lá khoảng một gói mỗi ngày trong nhiều năm. Đây là yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh tim mạch.

BS. Mai Hoàng Dil nhấn mạnh, các yếu tố nguy cơ thường gặp bao gồm hút thuốc lá, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường và bệnh thận mạn. Phần lớn những yếu tố này có thể được kiểm soát nếu phát hiện sớm và theo dõi điều trị đúng cách.

Các bác sĩ cũng lưu ý, không ít trường hợp bệnh tim mạch có biểu hiện không điển hình, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác như rối loạn tiêu hóa. Những triệu chứng như đau ngực, đau vùng thượng vị, cảm giác khó chịu vùng ngực hoặc khó thở cần được chú ý, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ. Việc chủ quan hoặc chậm trễ trong thăm khám có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí tử vong. Do đó, khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết như điện tim nhằm phát hiện sớm nhồi máu cơ tim.

Vân Sơn
#Chẩn đoán sớm bệnh tim mạch #Nguy cơ đột tử do tắc nghẽn động mạch #Can thiệp đặt stent trong điều trị tim #Triệu chứng không điển hình của nhồi máu cơ tim #Vai trò của các yếu tố nguy cơ tim mạch #Phát hiện và xử lý kịp thời các bệnh tim #Tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ #Nguy cơ tim mạch liên quan đến lối sống #Chẩn đoán nhồi máu cơ tim qua hình ảnh mạch vành #Tác động của hút thuốc lá đến bệnh tim

