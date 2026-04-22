Iran đưa tên lửa diễu phố khi đàm phán với Mỹ bế tắc

TPO - Tên lửa đạn đạo của Iran đã xuất hiện trong cuộc tuần hành ủng hộ chế độ tại Quảng trường Enghelab - hay Quảng trường Cách mạng - ở Tehran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ đang bị đình trệ.

Hình ảnh được đăng tải trên đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) cho thấy đám đông tập trung tại quảng trường tối 21/4, ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran.

Điểm nhấn của cuộc tuần hành là sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo tầm trung Khorramshahr 4. Không chỉ cuộc tuần hành ở Tehran, các tên lửa của Iran cũng xuất hiện tại một số cuộc tuần hành ở thành phố khác trong ngày 21/4.

(Nguồn: CNN)

Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh quá trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đang gặp bế tắc. Một chỉ huy của Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đe dọa tấn công các cơ sở sản xuất dầu mỏ của các nước láng giềng vùng Vịnh có quan hệ thân thiết với Mỹ.

Ngày 22/4 cũng là ngày kỷ niệm thành lập Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Trong một tuyên bố, IRGC cho biết lực lượng này đang ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, và sẽ giáng những đòn mạnh mẽ vào các mục tiêu còn lại của đối phương trong khu vực, theo đài truyền hình nhà nước Iran Press TV.

IRGC cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác khi “chiến trường im tiếng súng” và theo dõi hành động của đối phương trong thời gian ngừng bắn.