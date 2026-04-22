Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Luật Thủ đô sửa đổi trao 190 thẩm quyền cho thành phố

TPO - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) thể hiện bước chuyển mạnh mẽ về tư duy xây dựng pháp luật. Với tinh thần xuyên suốt "Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm", Thành phố không còn chỉ dừng lại ở vai trò thực thi mà đã được giao vai trò chủ động hơn trong thiết kế chính sách.

Đánh giá về những điểm mới nổi bật của Luật Thủ đô sửa đổi, Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh: Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi lần này được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn thi hành Luật Thủ đô hiện hành, bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và sự tham gia rộng rãi của các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân nhằm xác lập khuôn khổ pháp lý đặc thù, vượt trội, ổn định, lâu dài, đảm bảo Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát triển của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu chia sẻ với báo chí về Luật Thủ đô sửa đổi

Cụ thể, Luật thiết lập ba trụ cột đổi mới quan trọng: Phân quyền triệt để: Giao hơn 190 thẩm quyền cho thành phố gắn liền với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Mô hình quản trị đặc biệt: Hà Nội được chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, biên chế và chế độ công vụ. Đặc biệt, thành phố có quyền ban hành các biện pháp đặc thù hoặc thí điểm cơ chế mới ngay cả khi chưa có quy định của Chính phủ hay các Bộ ngành. Đổi mới quy hoạch và không gian: Tập trung vào quy hoạch tổng thể mang tính dài hạn, mở rộng không gian phát triển từ lòng đất đến tầm cao, đẩy mạnh mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và hạ tầng thông minh.

Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi vượt trội về khoa học công nghệ, thu hút nhân tài và mở rộng không gian chính sách trong lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội được kỳ vọng sẽ đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hạt nhân của cả nước.

Tạo chuyển biến thực chất, bứt phá cho Hà Nội phát triển

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định Luật Thủ đô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng vai trò là "phòng thí nghiệm" chính sách cho cả nước. Việc cho phép Hà Nội thí điểm các cơ chế mới sẽ tạo cơ sở để tổng kết và nhân rộng ra các địa phương khác.

Đồng thời, Luật Thủ đô sửa đổi cũng thể hiện rõ triết lý phát triển lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đây là nền tảng để hướng tới một mô hình phát triển bền vững, bao trùm, có khả năng lan tỏa rộng.

Về tác động liên vùng, Luật xác lập rõ vai trò hạt nhân của Hà Nội trong việc giải quyết các vấn đề chung của Vùng Thủ đô như hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường và ô nhiễm liên vùng. Ông Lưu kỳ vọng các công cụ pháp lý này sẽ giúp Thủ đô hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng liên tục hai con số theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để sẵn sàng triển khai ngay sau khi được thông qua, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết Hà Nội đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Thành phố đang rà soát các chính sách kế thừa và chính sách mới để ban hành kế hoạch thực hiện chi tiết với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm".

Các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã bắt tay vào xây dựng văn bản hướng dẫn, chuẩn bị nguồn lực tài chính và con người. Thành phố ưu tiên triển khai ngay những nội dung đã rõ, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức và đẩy mạnh truyền thông để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị bài bản, Luật Thủ đô sửa đổi sẽ tạo ra chuyển biến thực chất, bứt phá cho Hà Nội phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Hà Nội cũng hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, xây dựng thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc và hội nhập sâu rộng với thế giới. Những nền tảng đó sẽ tạo ra các chuyển biến rõ nét, thực chất, đưa Thủ đô phát triển lên tầm cao mới trong thời gian tới.