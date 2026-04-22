Hà Nội: Công an vào cuộc vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

TPO - Công an phường Yên Nghĩa, Hà Nội, đang xác minh làm rõ đơn trình báo của người dân trên địa bàn về việc bị hàng xóm đe dọa, đánh đập.

Hình ảnh những vết bầm tím trên người nạn nhân sau khi bị hành hung.

Ngày 22/4, bà Trần Thị T. trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội phản ánh tới báo Tiền Phong về việc gia đình bà bị hàng xóm đe dọa, đánh đập gây thương tích.

Theo bà T., sáng ngày 8/4, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt chung, do gia đình ông B. (hàng xóm) thường xuyên hút thuốc lá trước cửa nhà ảnh hưởng đến cháu L. (có bệnh nền bị dị ứng mùi thuốc lá, thường xuyên chảy máu cam, đang điều trị) nên bà T. có phun nước (dạng sương) ra lối đi trước cửa nhà để khói thuốc lá không ảnh hưởng đến con và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bà S. (vợ ông B.) liên tục chửi bới, xúc phạm, túm tóc mẹ con bà T.

“Ngay sau đó, ông B. và con trai tên H. xông vào đánh mẹ con tôi. Họ kéo mẹ con tôi từ cửa ra ngoài ngõ đánh đập” – bà T. cho biết.

Đỉnh điểm, bà T. cho biết, trong lúc xô xát, ông B. dùng dép đánh vào mặt cháu L. dẫn đến chảy máu mũi, rơi vỡ kính cận, sưng vùng mặt.

Còn H. cầm cốc thủy tinh ném thẳng vào phía gia đình bà T. nhưng may mắn mọi người tránh được. Sau đó, nam thanh niên này tiếp tục hành hung mẹ con bà T.

Đáng chú ý, bà T. cho biết thêm, vào tối 21/4, gia đình ông B. tiếp tục có hành vi chửi bới, đe dọa những người trong gia đình bà.

Sau vụ việc bà T. cho biết gia đình rất hoang mang, lo lắng.

Bà T. cho biết, vụ việc khiến gia đình bà rất hoang mang, lo sợ trước hành vi côn đồ của gia đình ông B.

Hiện gia đình bà T. đã gửi đơn trình báo về vụ việc tới Công an phường Yên Nghĩa, và đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Trung tá Giang Thanh Tuyên - Trưởng Công an phường Yên Nghĩa, cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình bà T., đồng thời xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng lạ mặt tìm đến nơi làm việc của nạn nhân Theo bà T. sau khi sự việc xảy ra, một đối tượng lạ mặt đã tìm đến nơi làm việc của bà để hỏi thông tin liên quan tới gia đình. “Các thông tin liên quan đến đối tượng này đã được bảo vệ cơ quan tôi ghi lại và gia đình tôi đã trình báo cơ quan Công an để xác minh” – bà T. cho biết.

