Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran lại tấn công tàu ở eo biển Hormuz

Bình Giang

TPO - Hôm nay (22/4), Iran nổ súng vào 1 tàu container tại eo biển Hormuz, khiến con tàu bị hư hại và làm phức tạp thêm các nỗ lực đưa Mỹ và Iran ngồi vào bàn đàm phán tại Pakistan.

ap26108498654216.jpg
Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Trung tâm Điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh nói rằng tàu cao tốc của Vệ binh Cách mạng không phát cảnh báo trước khi nổ súng. Cơ quan này cũng cho biết không có ai bị thương trong vụ tấn công.

Tuy nhiên, hãng tin Nour News của Iran cho rằng lực lượng này chỉ nổ súng sau khi con tàu “phớt lờ cảnh báo của lực lượng vũ trang Iran”. Hãng thông tấn Fars mô tả đây là hành động “thực thi hợp pháp quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz”.

Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn, để Tehran có thêm thời gian thống nhất và đưa ra đề xuất trước khi hai bên gặp lại nhau tại bàn đàm phán.

Iran chưa xác nhận chính thức việc gia hạn ngừng bắn mà ông Trump công bố.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif lên tiếng cảm ơn ông Trump vì quyết định này, cho rằng sẽ trao thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra.

“Với sự tin tưởng mà chúng tôi nhận được, Pakistan sẽ tiếp tục nỗ lực nghiêm túc nhằm đạt được một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột”, ông viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Tehran gọi đây là điều “không thể chấp nhận được” và là lý do khiến nước này chưa đồng ý tham gia đàm phán tại Islamabad.

Cùng ngày, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẽ “giáng những đòn tấn công nghiền nát vượt ngoài tưởng tượng của kẻ thù vào các tài sản còn lại của họ trong khu vực”.

Cuối tuần qua, lực lượng Mỹ nổ súng và thu giữ 1 tàu container của Iran, sau đó ập lên kiểm tra 1 tàu chở dầu liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran trên Ấn Độ Dương.

Pakistan đang nỗ lực không ngừng để đưa hai bên trở lại bàn đàm phán vòng hai.

Cho đến nay, Iran vẫn chưa cam kết, nhưng các quan chức Pakistan bày tỏ tin tưởng rằng Tehran sẽ cử phái đoàn tham gia nối lại đàm phán. Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra vào giữa tháng này mà không đạt được thỏa thuận.

Cuối tuần qua, Iran cho biết đã nhận được các đề xuất mới từ Washington, nhưng cũng ám chỉ rằng khoảng cách giữa hai bên vẫn còn lớn. Những vấn đề khiến vòng đàm phán trước đổ vỡ bao gồm chương trình làm giàu hạt nhân của Iran, các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và tình hình tại eo biển Hormuz.

AP
#Eo biển Hormuz #Iran #Iran và Mỹ #Chiến tranh Mỹ - Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe