Iran lại tấn công tàu ở eo biển Hormuz

TPO - Hôm nay (22/4), Iran nổ súng vào 1 tàu container tại eo biển Hormuz, khiến con tàu bị hư hại và làm phức tạp thêm các nỗ lực đưa Mỹ và Iran ngồi vào bàn đàm phán tại Pakistan.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Trung tâm Điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh nói rằng tàu cao tốc của Vệ binh Cách mạng không phát cảnh báo trước khi nổ súng. Cơ quan này cũng cho biết không có ai bị thương trong vụ tấn công.

Tuy nhiên, hãng tin Nour News của Iran cho rằng lực lượng này chỉ nổ súng sau khi con tàu “phớt lờ cảnh báo của lực lượng vũ trang Iran”. Hãng thông tấn Fars mô tả đây là hành động “thực thi hợp pháp quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz”.

Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn, để Tehran có thêm thời gian thống nhất và đưa ra đề xuất trước khi hai bên gặp lại nhau tại bàn đàm phán.

Iran chưa xác nhận chính thức việc gia hạn ngừng bắn mà ông Trump công bố.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif lên tiếng cảm ơn ông Trump vì quyết định này, cho rằng sẽ trao thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra.

“Với sự tin tưởng mà chúng tôi nhận được, Pakistan sẽ tiếp tục nỗ lực nghiêm túc nhằm đạt được một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột”, ông viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Tehran gọi đây là điều “không thể chấp nhận được” và là lý do khiến nước này chưa đồng ý tham gia đàm phán tại Islamabad.

Cùng ngày, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẽ “giáng những đòn tấn công nghiền nát vượt ngoài tưởng tượng của kẻ thù vào các tài sản còn lại của họ trong khu vực”.

Cuối tuần qua, lực lượng Mỹ nổ súng và thu giữ 1 tàu container của Iran, sau đó ập lên kiểm tra 1 tàu chở dầu liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran trên Ấn Độ Dương.

Pakistan đang nỗ lực không ngừng để đưa hai bên trở lại bàn đàm phán vòng hai.

Cho đến nay, Iran vẫn chưa cam kết, nhưng các quan chức Pakistan bày tỏ tin tưởng rằng Tehran sẽ cử phái đoàn tham gia nối lại đàm phán. Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra vào giữa tháng này mà không đạt được thỏa thuận.

Cuối tuần qua, Iran cho biết đã nhận được các đề xuất mới từ Washington, nhưng cũng ám chỉ rằng khoảng cách giữa hai bên vẫn còn lớn. Những vấn đề khiến vòng đàm phán trước đổ vỡ bao gồm chương trình làm giàu hạt nhân của Iran, các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và tình hình tại eo biển Hormuz.