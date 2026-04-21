Truyền thông Iran công bố video tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

TPO - Truyền thông Iran vừa công bố video mới cho thấy tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz dưới sự cho phép của Tehran, khẳng định nước này đang kiểm soát chặt tuyến đường huyết mạch. Diễn biến diễn ra trong bối cảnh Iran tái áp đặt phong tỏa và cảnh báo đáp trả mạnh mẽ các động thái từ Mỹ.

Truyền thông nhà nước Iran vừa công bố video ghi lại cảnh tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, khẳng định tuyến hàng hải quan trọng này vẫn nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Tehran.

Video do hãng thông tấn Fars đăng tải trên Telegram cho thấy các tàu đi qua khu vực được mô tả là "hành lang an toàn", sau khi nhận được sự cho phép từ phía Iran để tiến vào Vịnh Ba Tư.

Theo hãng thông tấn Fars, hành lang này do hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiết lập, chạy giữa hai đảo Larak và Qeshm, với lối ra ở phía nam đảo Larak, gần bờ biển Iran.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Sau khi ngoại trưởng Iran tuyên bố mở cửa tuyến đường thủy vào thứ Sáu (17/4), IRGC đã đảo ngược quyết định và tái áp đặt lệnh phong tỏa, đưa eo biển Hormuz trở về "trạng thái thời chiến". Theo đó, tất cả tàu thuyền không được Iran cho phép đều bị cấm đi qua, đặc biệt là tàu quân sự.

'Lỗ hổng' ở eo biển Hormuz

Trong một diễn biến liên quan, Công ty quản lý rủi ro hàng hải MARISKS của Hy Lạp cảnh báo các đối tượng không rõ danh tính, tự xưng là chính quyền Iran, đã gửi tin nhắn đến một số công ty vận tải biển yêu cầu trả phí quá cảnh bằng tiền điện tử để đổi lấy việc được đi qua eo biển Hormuz an toàn.

MARISKS khẳng định đây là hành vi lừa đảo và không liên quan đến chính quyền Tehran, đồng thời cho biết ít nhất một tàu cố gắng rời khỏi eo biển bị trúng đạn là nạn nhân của vụ lừa đảo.

Hiện, hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ vẫn mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do tình trạng phong tỏa kéo dài, làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Iran duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Gholamhossein Mohseni Ejei, người đứng đầu ngành tư pháp Iran tuyên bố, Tehran phải "duy trì trạng thái sẵn sàng 100%" trong trường hợp Mỹ phát động các cuộc tấn công mới.

Ông Ejei cảnh báo có "khả năng rất cao" sẽ xảy ra thêm các cuộc tấn công, đồng thời nói thêm rằng Mỹ vẫn chưa đạt được các mục tiêu chiến tranh của mình.

Ông cũng chỉ trích việc Washington bắt giữ tàu chở hàng mang cờ Iran tại Vịnh Oman là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định Tehran sẽ có phản ứng đáp trả.

"Việc phong tỏa đường biển mà Mỹ đang đề cập đến chắc chắn là một sự vi phạm không thể chấp nhận và Cộng hòa Hồi giáo chắc chắn sẽ đáp trả".