Hà Nội gấp rút lắp đặt bơm dã chiến chống ngập Đại lộ Thăng Long

Phùng Linh

TPO - Các trạm bơm nâng công suất và dã chiến dọc Đại lộ Thăng Long đang được gấp rút hoàn thiện để kịp thời đưa vào vận hành trước mùa mưa năm 2026.

tp-hahaha-39.jpg
Là một trong 12 công trình khẩn cấp của Hà Nội, dự án nâng công suất trạm bơm dọc Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để kịp vận hành trước mùa mưa 2026.
tp-hahaha-31.jpg
Nhiều năm nay, dù được xem là tuyến giao thông hiện đại bậc nhất Thủ đô, Đại lộ Thăng Long với 4 làn tách biệt vẫn thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc mỗi khi có mưa lớn.
tp-hahaha-36.jpg
Nguyên nhân úng ngập tại khu vực xuất phát từ hạ tầng tiêu thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu, kết hợp với tác động từ mực nước của một nhánh sông Nhuệ lân cận.
tp-hahaha-16.jpg
Dự án chống ngập Đại lộ Thăng Long đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật được kỳ vọng sẽ kịp thời hóa giải các điểm úng ngập khu vực cửa ngõ Thủ đô.
tp-hahaha-37.jpg
tp-hahaha-38.jpg
tp-hahaha-34.jpg
tp-hahaha-28.jpg
Dự án triển khai ba hạng mục chính: Nâng cấp trạm bơm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và xây dựng mới hệ thống bơm dã chiến tại Bắc An Khánh.
tp-hahaha-17.jpg
Tại khu vực trạm bơm Cầu Ngà 3, các hạng mục bê tông đáy móng, sàn, đỉnh và lót đáy bể xả đã hoàn tất. Đơn vị thi công hiện triển khai lắp đặt hệ thống máy bơm công suất 4 m3/giây vào khu vực bể chứa.
tp-hahaha-12.jpg
Cùng với Cầu Ngà 3, các trạm bơm Cầu Ngà 1 (công suất 6 m3/giây) và Bắc An Khánh (4 m3/giây) cũng được đưa vào vận hành đồng bộ.
tp-hahaha-13.jpg
Tại công trường, các mũi thi công đang huy động tối đa thiết bị và nhân lực để hoàn thành giai đoạn cuối của dự án.
tp-hahaha-14.jpg
tp-hahaha-11.jpg
Ghi nhận tại hiện trường, công nhân, máy xúc, cần cẩu, xe tải hoạt động liên tục, phục vụ lắp đặt tuyến cống ngầm và kè hệ thống thoát nước.
tp-hahaha-10.jpg
Đồng bộ với việc cải tạo hạ tầng, nhánh sông Nhuệ đoạn qua Cầu Ngà cũng được nạo vét, khơi thông nhằm tối ưu hóa dòng chảy.
tp-hahaha-32.jpg
Các hạng mục đường dẫn, bể hút và công tác hoàn trả mặt bằng dự kiến hoàn tất trong một tuần tới để có thể sớm đưa công trình vào vận hành.
tp-hahaha-27.jpg
Việc nâng cấp trạm bơm hiện hữu (Cầu Ngà 1, 3), vận hành hệ thống dã chiến Bắc An Khánh và cải tạo mạng lưới cống mới được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tiêu úng, giảm thiểu tình trạng ngập trên Đại lộ Thăng Long khi mưa lớn.

Hà Nội đang triển khai 10 dự án chống ngập khẩn cấp với tổng mức đầu tư khoảng 5.579 tỷ đồng. Các hạng mục chính được yêu cầu hoàn thành trước mùa mưa 2026 nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho các khu vực trọng điểm thường xuyên úng ngập.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống thoát nước hiện tại mới đáp ứng khoảng 20% quy hoạch chung. Dự kiến sau khi hoàn thành, 10 dự án này sẽ giúp năng lực tiêu thoát nước toàn thành phố tăng thêm 25-30% so với hiện tại, đồng thời xử lý khoảng 60% số điểm ngập so với hiện nay.

#Hà Nội #đại lộ Thăng Long #bơm dã chiến #ngập úng #công trình khẩn cấp #trạm bơm #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe