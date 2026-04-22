Cận cảnh tiến độ thi công dự án chống ngập ở phía Tây Hà Nội

Dương Triều

TPO - Đường Hoàng Minh Thảo (Hà Nội) những ngày này như đại công trường khi dự án chống ngập bước vào thi công cao điểm. Công trình kỳ vọng xóa rốn ngập úng khu vực phía Tây Hà Nội và tiếp thêm nguồn nước cho sông Tô Lịch.

VIDEO: Cận cảnh đại công trường chống ngập trên đường Hoàng Minh Thảo.
Ghi nhận tại hiện trường, nhiều đoạn đường được quây tôn kín, bên trong là các hố đào sâu hàng mét. Máy xúc, cần cẩu, xe tải hoạt động liên tục, phục vụ việc lắp đặt tuyến cống ngầm quy mô lớn. Công nhân chia ca làm việc xuyên ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ.
Tại khu vực này, nhà thầu đã rào chắn toàn bộ phần lòng đường, tiến hành đào sâu và đóng cọc cừ hai bên nhằm gia cố thành hố, phục vụ thi công hệ thống cống hộp ngầm. Sau khi hoàn thiện phần nền, các đốt cống lớn sẽ được hạ xuống, lắp đặt theo từng đoạn trước khi hoàn trả mặt bằng.
Tuyến cống mới có nhiệm vụ dẫn nước từ khu vực Đoàn Ngoại giao, dọc theo đường Võ Chí Công, đổ về sông Tô Lịch, góp phần giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ tại khu vực phía Tây thành phố. Đồng thời, công trình cũng được kỳ vọng hỗ trợ bổ cập nước, cải thiện dòng chảy của sông Tô Lịch trong tương lai.
Để phục vụ thi công, một đoạn đường Võ Chí Công bị rào chắn toàn bộ làn ô tô, khiến giao thông khu vực thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Mặt đường một số đoạn gồ ghề, phát sinh bụi, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Để đảm bảo tiến độ, các mũi thi công được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu, vừa làm vừa hoàn trả mặt bằng. Công nhân làm việc theo ca, nhiều thời điểm kéo dài đến đêm nhằm tận dụng thời tiết thuận lợi.
“Tắc đường thì có, nhưng nếu làm xong mà hết ngập thì người dân cũng ủng hộ”, một người dân sống gần công trường cho biết.
Dự án được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ nâng cao năng lực thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực.
Công trường trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo (Hà Nội). Ảnh: Google Map
#chống ngập #Hà Nội #đường Hoàng Minh Thảo #hệ thống thoát nước #xây dựng

