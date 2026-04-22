Cận cảnh tiến độ thi công dự án chống ngập ở phía Tây Hà Nội

TPO - Đường Hoàng Minh Thảo (Hà Nội) những ngày này như đại công trường khi dự án chống ngập bước vào thi công cao điểm. Công trình kỳ vọng xóa rốn ngập úng khu vực phía Tây Hà Nội và tiếp thêm nguồn nước cho sông Tô Lịch.
Để đảm bảo tiến độ, các mũi thi công được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu, vừa làm vừa hoàn trả mặt bằng. Công nhân làm việc theo ca, nhiều thời điểm kéo dài đến đêm nhằm tận dụng thời tiết thuận lợi.
Dự án được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ nâng cao năng lực thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực.