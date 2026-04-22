Hà Nội: Xử phạt hơn 800 triệu đồng, xem xét cắt điện, nước với 2 trạm trộn bê tông

Thanh Hiếu
TPO - 2 trạm trộn bê tông trên địa bàn xã Sơn Đồng vi phạm các quy định về pháp luật, bảo vệ môi trường bị xử phạt hơn 800 triệu đồng. Dự kiến, UBND xã sẽ cắt điện, nước đối với 2 trạm trộn bê tông vi phạm trong những ngày tới.

Theo phản ánh, thời gian qua trên địa bàn xã Sơn Đồng có nhiều trạm bê tông hoạt động. Những trạm này không chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, dẫn đến bụi bẩn, ô nhiễm tiếng ồn... ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Trao đổi với báo Tiền Phong ngày 21/4, đại diện UBND xã Sơn Đồng cho biết, trên địa bàn xã hiện có 7 trạm trộn bê tông đang hoạt động. Hầu hết, các trạm này đều không đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định.

Thời gian qua, địa phương cũng nhận được phản ánh của nhân dân về hoạt động của các trạm trộn bê tông nên đã tăng cường kiểm tra, xử lý, thậm chí buộc dừng hoạt động.

c37f698cff3673682a27-1764655434-png-1764655458.jpg
Hai trạm trộn bê tông, dự kiến sẽ bị UBND xã Sơn Đồng cắt điện nước trong thời gian tới

Cụ thể, qua kiểm tra, trạm trộn bê tông tại cụm công nghiệp An Khánh (xã Sơn Đồng) của Công ty TNHH đầu tư và thương mại Việt Nhật (số 103, ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã phát hiện nhiều vi phạm. Ví như, công ty không đăng ký môi trường theo quy định; xả nước thải sản xuất với lưu lượng 5,5m3/ngày có thông số môi trường PH vượt quy chuẩn; không bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định...

UBND xã Sơn Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 496 triệu đồng; buộc công ty khắc phục các lỗi trên. Tuy nhiên, đến ngày 21/4, công ty không khắc phục được hết các lỗi đã chỉ ra, do đó cuối tháng 4/2026 UBND xã sẽ cắt điện, nước tại cơ sở sản xuất của công ty.

Tương tự, qua kiểm tra trạm trộn bê tông của công ty Cổ phần Chèm MLS An Khánh (cụm công nghiệp An Khánh, xã Sơn Đồng), UBND xã xác định doanh nghiệp không có đăng ký môi trường; xả nước thải sản xuất với lưu lượng 5,5m3/ngày có thông số môi trường PH vượt quy chuẩn.

UBND xã Sơn Đồng dự kiến sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Chèm MLS An Khánh số tiền 316 triệu đồng. Đồng thời, buộc công ty khắc phục các lỗi vi phạm trên. Nếu công ty không khắc phục được lỗi vi phạm, UBND xã sẽ cắt điện nước trong tháng 5.

Đối với 5 trạm trộn bê tông còn lại, UBND xã Sơn Đồng cho biết, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đã đưa các đơn vị trên vào danh sách trạm trộn phục vụ các công trình trọng điểm của thành phố.

Dù vậy, UBND xã yêu cầu các trạm trộn bê tông có biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm và bổ sung giấy tờ pháp lý còn thiếu (nếu có). UBND xã phối hợp với Công an xã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định.

