Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Dự án cầu Trần Hưng Đạo tả ngạn sông Hồng: Gần 4ha chưa được giải phóng mặt bằng

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến GPMB phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, trên địa bàn phường Bồ Đề còn 3,73ha chưa hoàn thành GPMB, chủ yếu liên quan đến đất của các đơn vị và đất quốc phòng. Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, công tác GPMB trên địa bàn phường phải hoàn thành trước 30/5/2026.

UBND phường Bồ Đề (TP Hà Nội) vừa tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc diện thu hồi đất phục vụ Dự án cầu Trần Hưng Đạo. Buổi đối thoại nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho công trình trọng điểm của Thủ đô.

Thông tin tại cuộc đối thoại cho biết, UBND quận Long Biên trước đây (nay là phường Bồ Đề) được giao thực hiện dự án thành phần GPMB. Khối lượng GPMB của dự án lớn, với tổng diện tích đất thu hồi 27,92ha, bao gồm nhiều loại đất như đất nông nghiệp, đất bãi, đất của tổ chức, đất quốc phòng… Trong đó có 4,2ha đất nông nghiệp, 3,4ha đất bãi cho thuê thầu, 0,73ha đất của đơn vị, 1,5ha đất quốc phòng cùng nhiều diện tích có tính chất phức tạp khác.

9-1082.jpg
Cầu Trần Hưng Đạo, đoạn trên địa bàn phường Bồ Đề (phía tả ngạn sông Hồng)

Đến nay phường Bồ Đề đã hoàn thành bàn giao 25,69/27,92ha, đạt 92,01% diện tích. Kết quả này liên quan đến 173 hộ dân có đất nông nghiệp, 3 hộ thuê thầu và một dự án chồng lấn. Đây là cơ sở quan trọng để dự án tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, vẫn còn 3,73ha chưa hoàn thành GPMB, chủ yếu liên quan đến đất của các đơn vị và đất quốc phòng. Cụ thể gồm 0,73ha đất của hai đơn vị ngành hàng không, 1,5ha đất quốc phòng và 1,5ha đất hoán đổi phục vụ quốc phòng.

Đối với diện tích đất của các đơn vị hàng không, UBND phường đã xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, dự kiến hoàn tất chi trả và bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4/2026. Riêng phần đất quốc phòng phụ thuộc vào tiến độ bố trí quỹ đất hoán đổi, trong đó có liên quan trực tiếp đến một số hộ dân được mời tham gia đối thoại lần này.

Tại buổi đối thoại, đại diện UBND phường đã thông tin rõ về cơ sở pháp lý, quy trình xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, thành phố Hà Nội. Các phương án đã được gửi tới từng hộ dân để nghiên cứu trước, đảm bảo công khai, minh bạch.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, phường Bồ Đề phải hoàn thành dứt điểm công tác GPMB dự án cầu Trần Hưng Đạo trước ngày 30/5/2026.

#Giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo #Tiến độ thu hồi đất phường Bồ Đề #Phân loại đất và quy trình đền bù #Cầu Trần Hưng Đạo #UBND phường Bồ Đề #UBND TP Hà Nội #Chính sách với người dân #đền bù #GPMB cầu Trần Hưng Đạo

