Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thúc giục các bên mở eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Điện đàm với Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman Al Saud, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông, nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz phải được mở hoàn toàn cho tàu thuyền lưu thông.

7vylqnwuwbi2fhzuxmk7nuqtvi.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

“Eo biển Hormuz cần được mở cho hoạt động hàng hải bình thường. Điều này phục vụ lợi ích chung của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn”, ông Tập Cận Bình nói trong cuộc điện đàm, được CCTV đưa tin.

Chủ tịch Trung Quốc nhắc lại, rằng Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt chiến sự ngay lập tức và toàn diện, ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc lập lại hòa bình, đồng thời cam kết giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Trung Quốc ủng hộ các nước trong khu vực “xây dựng một ngôi nhà chung trên cơ sở láng giềng tốt, phát triển, an ninh, hợp tác, tự làm chủ vận mệnh của mình, thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài”.

Nền kinh tế Trung Quốc ít bị ảnh hưởng bởi cú sốc giá cả toàn cầu nhờ trữ lượng dầu khí khổng lồ, nhưng hiện cũng đang bắt đầu ghi nhận tác động của ​​chi phí năng lượng tăng cao đối với nền kinh tế.

Đây là bình luận mới nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về tình hình vùng Vịnh. Tuần trước, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã công bố đề xuất bốn điểm về hòa bình ở Trung Đông.

Việc Mỹ thu giữ một tàu chở hàng Iran trên Vịnh Oman hôm 19/4 đã khiến vòng đàm phán thứ hai giữa Tehran và Washington đối mặt nguy cơ đổ vỡ, ngay trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào ngày 21/4.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/4 bày tỏ lo ngại về việc Mỹ “cưỡng chế chặn bắt” tàu Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Iran cần chấm dứt chiến tranh để tái thiết đất nước

Trong cuộc gặp với các công chức ở Tehran ngày 20/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng, Iran đang phải chống lại “những yêu cầu quá đáng, nhưng cần nhận ra rằng việc tiếp tục xung đột không mang lại lợi ích cho ai cả - không phải cho Iran, không phải cho phía bên kia, và cũng không phải cho tương lai của khu vực hay các thế hệ mai sau”.

Ông nhấn mạnh, “mọi con đường hợp lý và biện pháp ngoại giao phải được sử dụng để giảm căng thẳng”.

“Sau khi kết thúc chiến sự, đất nước sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc tái thiết, đảm bảo nguồn tài chính và kiểm soát thị trường”, ông Pezeshkian nói.

Ông Pezeshkian được coi là ôn hòa hơn so với các thành viên khác trong giới lãnh đạo, những người có mối liên hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Nhưng ông không có vai trò trực tiếp nào trong các cuộc đàm phán với Mỹ, cũng như không có quyền quyết định cuối cùng trong các quyết định về việc chấm dứt xung đột.

Minh Hạnh
Hoàn cầu Thời báo, Reuters
#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Ả-rập Xê-út #eo biển Hormuz #Trung Đông #Vùng Vịnh

