Công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

TPO - Ngày 21/4, UBND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Phan Văn Phúc (SN 1975), Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Tại Hội nghị, ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định và chúc mừng ông Phan Văn Phúc được lãnh đạo thành phố tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Văn Phúc cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, cùng tập thể tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trung tâm sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần vào sự phát triển của Thủ đô.