Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đắk Lắk:

Khai trừ Đảng đối với 3 đảng viên gây hậu quả rất nghiêm trọng

Nguyễn Thảo
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 21/4, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk có thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 7.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét và thi hành kỷ luật 3 Đảng viên gồm: Ông Phạm Đình Tường, cựu Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, cựu Giám đốc Lâm trường Buôn Ja Wầm (trực thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm).

Ông Trần Minh Thắng, cựu Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên tại Đắk Lắk.

Ông Huỳnh Lê Minh Khai, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Tây Hòa, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa (cũ).

Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, 3 đảng viên kể trên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Phạm Đình Tường, Trần Minh Thắng và Huỳnh Lê Minh Khai.

Nguyễn Thảo
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe