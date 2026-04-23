Ớn lạnh hiện trường tháo dỡ công trình gây sập nhà dân ở Đà Nẵng

Nguyễn Thành
TPO - Ngày 23/4, UBND phường Hải Châu (TP. Đà Nẵng) thông tin về việc tháo dỡ công trình tại số 25 Trần Quý Cáp gây ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, ngày 19/4, chính quyền phường Hải Châu tiếp nhận phản ánh của người dân về việc công trình đang tháo dỡ có dấu hiệu gây mất an toàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định sự cố xảy ra trong quá trình tháo dỡ khối nhà phía Bắc, giáp các nhà mặt tiền đường Trần Quý Cáp, khiến các nhà từ số 27 đến 33 bị ảnh hưởng. Trong đó, nhà số 27 bị sập hoàn toàn; các nhà còn lại xuất hiện tình trạng nứt tường, hư hỏng. May mắn, không có thiệt hại về người.

Khu vực tháo dỡ công trình gây ảnh hưởng đến nhà dân.

Ngay sau sự cố, công trình đã tạm dừng thi công. Công an TP. Đà Nẵng cùng công an phường tiến hành phong tỏa hiện trường, làm việc với các bên liên quan và bố trí lực lượng bảo vệ.

Ngày 20/4, các cơ quan chức năng phối hợp chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, đơn vị thi công là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Nguyên Nam cùng các hộ dân kiểm tra, lập biên bản hiện trường.

Hiện công trình đã tạm dừng thi công.

UBND phường Hải Châu cho biết, theo quy định hiện hành, hoạt động tháo dỡ công trình không thuộc diện cấp phép nhưng phải đảm bảo phương án an toàn. Trước đó, ngày 6/4, phường đã nhắc nhở chủ đầu tư thực hiện các biện pháp che chắn, giảm bụi và cung cấp hồ sơ liên quan.

Số nhà 27 Trần Quý Cáp bị sập hoàn toàn.

Đối với vi phạm gây sụp đổ công trình lân cận, UBND phường sẽ lập hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định. Đồng thời, chính quyền sẽ chủ trì việc thỏa thuận bồi thường giữa các bên. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý, chờ kết quả giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thành
