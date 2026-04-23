Nhiều nhà khoa học Mỹ biến mất bí ẩn, FBI vào cuộc

TPO - Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra khả năng liên quan giữa 10 trường hợp nhà khoa học và nhân sự đã mất tích hoặc qua đời. Họ đều là những người từng làm việc tại các phòng thí nghiệm nhạy cảm về công nghệ hạt nhân hoặc không gian, các quan chức thực thi pháp luật cho biết.

Trong thông cáo đưa ra ngày 21/4 vừa qua, FBI xác nhận họ đang tìm kiếm sự liên quan giữa những nhà khoa học mất tích và đã qua đời. “Chúng tôi đang phối hợp với Bộ Năng lượng, Bộ Chiến tranh, cùng các đối tác thực thi pháp luật cấp bang và địa phương để tìm câu trả lời”, thông cáo cho biết.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cũng đề cập đến mối quan ngại này.

“Tôi vừa rời một cuộc họp về vấn đề này, khá nghiêm trọng. Hy vọng chỉ là trùng hợp… nhưng một số người trong đó rất quan trọng, và chúng tôi sẽ xem xét”, ông Trump nói với báo chí.

Ông Steven Abel Garcia là một trong những người mất tích đang được FBI điều tra

Gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều giả thuyết về các vụ mất tích và tử vong xảy ra trong vòng 3 năm qua, liên quan đến một số nhà nghiên cứu và nhân sự liên quan tới Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA và Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos. Nhiều suy đoán xoay quanh khả năng tồn tại một âm mưu nhằm gây tổn hại đến các chương trình hạt nhân hoặc không gian của Mỹ.

Tuy nhiên, những người tham gia điều tra cho rằng nguyên nhân phía sau các vụ việc này không phải là một âm mưu kiểu gián điệp ly kỳ, mà mang tính cá nhân và bi kịch hơn.

Thiếu tướng nghỉ hưu William Neil McCasland, 68 tuổi, được nhìn thấy lần cuối tại nhà riêng ở Albuquerque, bang New Mexico vào cuối tháng 2 năm nay. Vợ ông - bà Susan McCasland Wilkerson, viết trên Facebook rằng “khả năng ông bị bắt cóc để khai thác những bí mật đã lỗi thời là rất thấp”. Chồng bà đã rời Không quân hơn 12 năm trước.

Sự mất tích của ông McCasland làm dấy lên nhiều suy đoán trên mạng về mối liên hệ với các chương trình quân sự tuyệt mật và UFO, do ông từng là chỉ huy Phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân tại căn cứ Wright-Patterson. Ông là một trong 4 người từng làm việc tại các cơ sở nhạy cảm mất tích ở New Mexico trong khoảng 1 năm qua.

Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia (NNSA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cũng cho biết họ đang chú ý đến những lo ngại rằng các vụ việc có thể có liên quan đến nhau.

Các quan chức hiện tại và cựu quan chức Bộ Năng lượng thừa nhận chuỗi sự việc này “đáng chú ý”, và nhân sự tại các phòng thí nghiệm quốc gia có thể trở thành mục tiêu của hoạt động gián điệp nước ngoài.

Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos. (Ảnh: CBS News)

Tuy nhiên, các chuyên gia về an ninh năng lượng và thực thi pháp luật được CBS News phỏng vấn đều không nhận thấy mối liên hệ rõ ràng giữa các vụ việc.

Ông Joseph Rodgers, Phó Giám đốc Dự án về các vấn đề hạt nhân tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế, cho biết: “Các trường hợp tử vong và mất tích trải dài qua nhiều năm, tại các tổ chức khác nhau và chỉ có liên hệ lỏng lẻo. Nếu tất cả cùng làm một dự án hoặc hệ thống vũ khí, tôi sẽ nghi ngờ hơn”.

Ông Scott Roecker, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh vật liệu hạt nhân tại Nuclear Threat Initiative, nhận định cuộc chiến hiện tại ở Iran có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của dư luận.

“Nếu nghĩ đến đối thủ nước ngoài, Iran có thể được nhắc tới, do từng có nhiều nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát. Nhưng Mỹ không giống Iran. Chúng ta có hàng nghìn nhà khoa học và hạ tầng rất lớn. Việc loại bỏ 10 - 20 nhà khoa học sẽ không mang lại lợi ích chiến lược nào”, ông nói.

Trong số 10 trường hợp gây chú ý, có một nhà khoa học mất tích khi đi leo núi ở California, 5 người đã qua đời, và 4 người mất tích tại New Mexico trong năm qua. Một trường hợp tử vong là giáo sư MIT bị người quen cũ bắn chết tại nhà.