Đàn chim lạ hàng trăm con xuất hiện ở Hà Tĩnh

Ngày 22/4, đại diện UBND phường Sông Trí (Hà Tĩnh) cho biết, trong những ngày gần đây, trên địa bàn xuất hiện một đàn chim lạ với số lượng lên đến hàng trăm con, tập trung tại khu vực cánh đồng Khu Bắp, tổ dân phố Tây Trinh.

Theo người dân địa phương, đàn chim thường bay về các thửa ruộng và vùng đất trống vào hai thời điểm chính là sáng sớm và chiều tối. Những con chim này có thân hình khá cao, chân dài, phần trước màu trắng và phần đuôi xám, di chuyển theo đàn lớn.

Đàn chim xuất hiện giữa cánh đồng tại phường Sông Trí.

Nhiều người dân địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một đàn chim với số lượng lớn như vậy xuất hiện cùng lúc. Một số ý kiến nhận định đây có thể là loài chim di cư, thậm chí thuộc họ sếu quý hiếm.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên ghi nhận một đàn chim đông như vậy xuất hiện. Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định chính xác tên loài cũng như nguyên nhân đàn chim di chuyển đến đây.

Trước tình hình trên, chính quyền phường phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành theo dõi, đồng thời khuyến cáo người dân không xua đuổi, săn bắt hay gây tác động đến đàn chim nhằm bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học trên địa bàn.