Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Đàn chim lạ hàng trăm con xuất hiện ở Hà Tĩnh

Hoài Nam
TPO - Tại cánh đồng Khu Bắp (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) xuất hiện đàn chim lạ hàng trăm con, thu hút sự chú ý của người dân.

Ngày 22/4, đại diện UBND phường Sông Trí (Hà Tĩnh) cho biết, trong những ngày gần đây, trên địa bàn xuất hiện một đàn chim lạ với số lượng lên đến hàng trăm con, tập trung tại khu vực cánh đồng Khu Bắp, tổ dân phố Tây Trinh.

Theo người dân địa phương, đàn chim thường bay về các thửa ruộng và vùng đất trống vào hai thời điểm chính là sáng sớm và chiều tối. Những con chim này có thân hình khá cao, chân dài, phần trước màu trắng và phần đuôi xám, di chuyển theo đàn lớn.

Đàn chim xuất hiện giữa cánh đồng tại phường Sông Trí.

Nhiều người dân địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một đàn chim với số lượng lớn như vậy xuất hiện cùng lúc. Một số ý kiến nhận định đây có thể là loài chim di cư, thậm chí thuộc họ sếu quý hiếm.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên ghi nhận một đàn chim đông như vậy xuất hiện. Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định chính xác tên loài cũng như nguyên nhân đàn chim di chuyển đến đây.

Trước tình hình trên, chính quyền phường phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành theo dõi, đồng thời khuyến cáo người dân không xua đuổi, săn bắt hay gây tác động đến đàn chim nhằm bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe