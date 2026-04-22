Khoa học

Giải cứu 2 gấu ngựa sau gần một năm vận động

Ngọc Văn
TPO - Sau gần một năm kiên trì vận động, cơ quan chức năng đã thuyết phục một hộ gia đình tại Nghệ An tự nguyện chuyển giao 2 cá thể gấu nuôi nhốt để cứu hộ, đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế).

Ngày 22/4, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Vườn Quốc gia Bạch Mã và Chi cục Kiểm lâm Vùng 2 tổ chức cứu hộ thành công hai cá thể gấu nuôi nhốt do một hộ gia đình tại xã Quang Đồng tự nguyện chuyển giao, đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cơ sở 2, TP. Huế.

Một trong hai cá thể gấu ngựa nuôi nhốt tại Nghệ An được cứu hộ, chuyển về Bạch Mã.

Đáng chú ý, kết quả này có được sau gần một năm các lực lượng kiên trì vận động gia đình nuôi nhốt gấu. Ngay khi người dân đồng thuận chuyển giao, các thủ tục tiếp nhận được hoàn tất, công tác kỹ thuật cứu hộ được triển khai khẩn trương.

Hai cá thể được xác định là gấu ngựa (Ursus thibetanus) trên 20 năm tuổi, mỗi con nặng khoảng 90kg và đã được gắn chip quản lý từ năm 2005. Trong quá trình cứu hộ, gấu được gây mê, đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn và giảm căng thẳng. Đoàn cứu hộ di chuyển quãng đường gần 500km từ Nghệ An về Huế trong ngày.

Các chuyên gia tiến hành gây mê, kiểm tra sức khỏe trước khi vận chuyển gấu về Huế.

Tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, các cá thể sẽ được chăm sóc theo chế độ phúc lợi phù hợp, sống trong không gian bán tự nhiên, được theo dõi thú y và dinh dưỡng chuyên sâu. Sau khi tiếp nhận, gấu được cách ly tối thiểu 30 ngày để kiểm tra sức khỏe trước khi hòa nhập với khu bán hoang dã.

Hai cá thể gấu được đặt tên Chim Vàng Anh (Oriole) và Cúc cu (Cuckoo), gợi hình ảnh những loài chim tự do giữa thiên nhiên, như lời chào đón hành trình hồi phục mới tại Trung tâm.

Cá thể gấu Cúc Cu.

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, chỉ trong một tháng qua, thêm 6 cá thể gấu từ TPHCM và Nghệ An đã được chuyển giao về Trung tâm cứu hộ tại Bạch Mã. Đây là chuyến cứu hộ thứ ba trong năm 2026 của tổ chức này.

Tính đến nay, đơn vị đã cứu hộ 297 cá thể gấu tại Việt Nam, trong khi cả nước vẫn còn khoảng 150 cá thể đang bị nuôi nhốt trong các hộ gia đình.

Đáng chú ý, với lần cứu hộ này, địa bàn do Hạt Kiểm lâm Yên Thành (Nghệ An) quản lý chính thức không còn gấu nuôi nhốt trong hộ gia đình.

Ngọc Văn
#cứu hộ #gấu ngựa #Nghệ An #nuôi nhốt #Tổ chức Động vật Châu Á #vận động #Vườn Quốc gia Bạch Mã #Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam #TP Huế

