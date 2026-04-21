Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Kỳ quan mới ở Quảng Trị: Hố sụt sâu với thác nước khổng lồ

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một hang động dạng hố sụt dài 583m, có thác nước nằm trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) vừa được đoàn thám hiểm phát hiện.

Ngày 21/4, thông tin từ Ban Quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, một đoàn khảo sát, thám hiểm vừa phát hiện hang động có tên Cha Nghéo, dài 583 m, sâu 45 m, cao 751 m, nằm trong vườn quốc gia, thuộc xã Kim Điền, xã Hóa Sơn cũ.

Hang động có thác nước bên trong vừa được phát hiện. Ảnh: Nhóm khảo sát hang động.

Theo khảo sát ban đầu, hang động này dạng thẳng đứng, dẫn xuống một dòng suối ngầm ở phía dưới. Bên trong lòng hang có dòng thác nước chảy.

Tuy nhiên, việc khảo sát hiện chưa hoàn tất, còn nhiều khu vực trong hang chưa được tiếp cận, đánh giá đầy đủ.

Dự kiến trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát chi tiết và công bố cụ thể về hang động cũng như thác nước vừa được phát hiện.

Hơn một tháng qua, Đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt và Ban Quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khảo sát, phát hiện 24 hang mới và bổ sung 3 hang.

Sau khi phát hiện, đoàn đo vẽ, mở ra tiềm năng cho nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch. Kết quả phát hiện lần này sẽ được công bố vào cuối tháng 4.

"Vương quốc hang động" ở Quảng Trị với hơn 500 hang đã được phát hiện, tập trung ở các xã Kim Điền, Kim Phú, Phong Nha và Thượng Trạch. Khoảng 40 hang đã được đưa vào khai thác du lịch, trong đó có Sơn Đoòng, Én và Pigmy, lần lượt là các hang lớn thứ nhất, thứ hai và thứ tư thế giới.

#hang động #Phong Nha #Quảng Trị #thác nước #khám phá #du lịch

