Kỳ quan mới ở Quảng Trị: Hố sụt sâu với thác nước khổng lồ

TPO - Một hang động dạng hố sụt dài 583m, có thác nước nằm trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) vừa được đoàn thám hiểm phát hiện.

Ngày 21/4, thông tin từ Ban Quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, một đoàn khảo sát, thám hiểm vừa phát hiện hang động có tên Cha Nghéo, dài 583 m, sâu 45 m, cao 751 m, nằm trong vườn quốc gia, thuộc xã Kim Điền, xã Hóa Sơn cũ.

Hang động có thác nước bên trong vừa được phát hiện. Ảnh: Nhóm khảo sát hang động.

Theo khảo sát ban đầu, hang động này dạng thẳng đứng, dẫn xuống một dòng suối ngầm ở phía dưới. Bên trong lòng hang có dòng thác nước chảy.

Tuy nhiên, việc khảo sát hiện chưa hoàn tất, còn nhiều khu vực trong hang chưa được tiếp cận, đánh giá đầy đủ.

Dự kiến trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát chi tiết và công bố cụ thể về hang động cũng như thác nước vừa được phát hiện.

Hơn một tháng qua, Đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt và Ban Quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khảo sát, phát hiện 24 hang mới và bổ sung 3 hang.

Sau khi phát hiện, đoàn đo vẽ, mở ra tiềm năng cho nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch. Kết quả phát hiện lần này sẽ được công bố vào cuối tháng 4.

"Vương quốc hang động" ở Quảng Trị với hơn 500 hang đã được phát hiện, tập trung ở các xã Kim Điền, Kim Phú, Phong Nha và Thượng Trạch. Khoảng 40 hang đã được đưa vào khai thác du lịch, trong đó có Sơn Đoòng, Én và Pigmy, lần lượt là các hang lớn thứ nhất, thứ hai và thứ tư thế giới.