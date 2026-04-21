Công bố danh sách các đội thi vào Vòng Chung kết Quốc gia VSAR

TPO - Ngày 21/4, Ban Tổ chức Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025–2026 (VSAR) công bố danh sách các đội thi và thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng Chung kết Quốc gia sau quá trình thẩm định hồ sơ và đánh giá chuyên môn nghiêm túc.

Danh sách được lựa chọn từ hàng nghìn hồ sơ trên toàn quốc, trải qua các vòng sơ loại và đánh giá bởi Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia, giảng viên và nhà khoa học trong lĩnh vực STEM, AI và Robotics. Đây là những đội thi tiêu biểu, thể hiện năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và tinh thần thi đấu xuất sắc, đại diện cho học sinh các tỉnh, thành phố trên cả nước bước vào chặng đua quan trọng nhất của cuộc thi.

Vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025–2026 dự kiến diễn ra ngày 10/5 tới tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nơi các đội thi sẽ tranh tài ở các nội dung Robotics, Tên lửa nước và các giải đấu trong khuôn khổ cuộc thi với những thử thách mang tính thực tiễn cao, gắn với chủ đề “Năng lượng cho tương lai”.

Danh sách chính thức và các thông tin chính thức về lịch trình, hướng dẫn kỹ thuật, cũng như các nội dung hỗ trợ liên quan đến việc tham dự Vòng Chung kết tại địa chỉ website: https://vsar.tienphong.vn/huongdan

Đây là kênh thông tin chính thức được cập nhật thường xuyên, giúp các đội thi chuẩn bị đầy đủ về thiết bị, nhân sự, phương án di chuyển và các điều kiện tham dự.

Tại đây, Ban Tổ chức đã công bố danh sách các đội thi vào Vòng Chung kết Quốc gia các bảng gồm: Bảng A: Robot xây dựng nhà máy điện gió dành cho học sinh tiểu học.

Bảng B: Robot xây dựng nhà máy điện gió dành cho học sinh trung học cơ sở.

Bảng C: Robot xây dựng nhà máy điện mặt trời dành cho học sinh trung học phổ thông.

Bảng D: Tên lửa nước khám phá vũ trụ dành cho học sinh trung học cơ sở.

Bảng E: Tên lửa nước khám phá vũ trụ dành cho học sinh trung học phổ thông.

Lịch trình Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025–2026

Việc công bố danh sách chính thức không chỉ đánh dấu bước chuyển quan trọng của cuộc thi sang giai đoạn Chung kết mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các đội thi trên toàn quốc.

Vòng Chung kết VSAR 2025–2026 hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics được tổ chức dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, do Báo Tiền Phong phối hợp với Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Đại học Bách khoa Hà Nội cùng các đơn vị công nghệ và giáo dục triển khai, với mục tiêu thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường, khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và phát triển các sản phẩm sáng tạo trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robotics.

​

​