Gen Z chọn nghề bằng trải nghiệm thực tế tại OPEN Z 2026

Diễn ra ngày 18/4 tại Hà Nội, sự kiện OPEN Z 2026 – Thử việc chạm nghề do Viện đào tạo quốc tế FPT tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh THPT, sinh viên và người trẻ tham gia.

Không chỉ là một ngày hội trải nghiệm, chương trình trở thành điểm chạm thực tế giúp nhiều bạn trẻ hiểu rõ hơn về bản thân, ngành học và định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến đổi bởi công nghệ và AI.

Đông đảo học sinh, sinh viên và người trẻ tham gia check-in tại sự kiện OPEN Z 2026 diễn ra ngày 18/4 tại Hà Nội

Không khí sôi động kéo dài xuyên suốt từ sáng đến chiều với hàng loạt trạm trải nghiệm liên tục kín người tham gia. Nhiều khu vực mô phỏng nghề nghiệp được thiết kế theo mô hình “đi làm thử”, cho phép người tham gia trực tiếp thử sức với các công việc gắn với thực tế thị trường. Từ lập trình, ứng dụng AI, thiết kế sáng tạo, digital marketing đến công nghệ bán dẫn, mỗi trạm đều tái hiện những tình huống công việc gần với môi trường doanh nghiệp, giúp người trẻ có cái nhìn trực quan hơn về từng lĩnh vực.

Tại OPEN Z, người tham gia lần lượt trải qua chuỗi hoạt động từ khám phá bản thân, đánh giá mức độ phù hợp với ngành học, thử sức với các mô hình công việc thực tế đến tư vấn 1:1 cùng chuyên gia. Thông qua các buổi tư vấn, nhiều bạn trẻ được giải đáp cụ thể về lộ trình học tập, yêu cầu nghề nghiệp cũng như kỹ năng cần thiết trong từng ngành, từ đó có cái nhìn rõ ràng hơn trước khi đưa ra lựa chọn định hướng tương lai.

Không khí sôi động tại các trạm “thử việc chạm nghề” kéo dài xuyên suốt từ sáng đến chiều

Các lĩnh vực trải nghiệm tập trung vào những ngành đang có nhu cầu cao như công nghệ thông tin, AI, thiết kế sáng tạo, digital marketing và công nghệ bán dẫn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các KOL, TikToker như Thúy Hà, Thăng Long, Trung Thảo Mai trong vai trò khách mời giao lưu cũng góp phần tạo thêm không khí gần gũi với người trẻ.

Điểm nhấn lớn nhất của sự kiện không nằm ở quy mô, mà ở những giá trị thực tế mà người tham gia nhận lại sau hành trình trải nghiệm. Nhiều bạn trẻ chia sẻ đây là lần đầu tiên các em hiểu rõ hơn mình thực sự phù hợp với công việc nào, thay vì chỉ lựa chọn ngành học dựa trên cảm tính hoặc xu hướng. Việc trực tiếp “thử việc” giúp các bạn nhìn rõ hơn khoảng cách giữa sở thích cá nhân và yêu cầu thực tế của nghề nghiệp.

Người tham gia trực tiếp trải nghiệm các mô hình nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, AI, thiết kế và marketing số

Một học sinh lớp 12 tham gia chương trình cho biết, sau khi trải nghiệm trạm digital marketing và AI, em nhận ra bản thân yêu thích môi trường sáng tạo nhưng cũng cần khả năng tư duy công nghệ và kiến thức nền tảng. Từ trải nghiệm tại sự kiện, nhiều bạn trẻ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các chương trình đào tạo tại Viện đào tạo quốc tế FPT, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, AI Agent, thiết kế và marketing số.

Chia sẻ về điểm khác biệt trong định hướng đào tạo, cô Nguyễn Phương Anh – Phó giám đốc Viện đào tạo quốc tế FPT, Tập đoàn FPT cho biết: “Chúng tôi xây dựng chương trình theo hướng học đi đôi với thực hành, tích hợp AI vào chương trình đào tạo và tăng cường các đồ án thực tế bám sát nhu cầu doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ là giúp người học nắm kiến thức nền tảng vững chắc, mà còn có khả năng làm nghề ngay từ sớm.”

Theo cô Phương Anh, trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, người học cần được tiếp cận môi trường thực tế càng sớm càng tốt để giảm thiểu rủi ro chọn sai ngành và có lộ trình phát triển rõ ràng hơn. Viện đào tạo quốc tế FPT hiện có 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo công nghệ và sáng tạo, với hệ thống chương trình đa dạng như FPT Arena Multimedia, FPT Aptech, FPT Skillking, FPT Jetking và FPT Cranes, tập trung vào mô hình đào tạo thực hành gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo xem tại đây.

Chuyên gia từ Viện đào tạo quốc tế FPT tư vấn 1:1, giúp người trẻ định hình rõ hơn lộ trình nghề nghiệp

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, Viện đào tạo quốc tế FPT triển khai chương trình học bổng và ưu đãi tuyển sinh năm 2026 với giá trị lên đến 14 triệu đồng, hỗ trợ người học giảm áp lực tài chính và tự tin theo đuổi định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Tiếp nối sức hút tại Hà Nội, OPEN Z 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 25/04/2026, hứa hẹn mang đến thêm cơ hội trải nghiệm “thử việc” và định hướng nghề nghiệp thực tế cho người trẻ miền Trung.

OPEN Z 2026 vì thế không đơn thuần là một ngày hội trải nghiệm, mà trở thành điểm chạm giúp nhiều bạn trẻ tự tin hơn trên hành trình định hình tương lai nghề nghiệp. Từ việc hiểu mình hợp gì, nghề cần gì, đến hình dung rõ hơn con đường học tập phía trước, sự kiện đã mang đến một góc nhìn thực tế mà nhiều học sinh, sinh viên đang tìm kiếm trước ngưỡng cửa lựa chọn tương lai.