Gen Z tái hiện vở kịch kinh điển của Shakespeare trên sân khấu

Lấy cảm hứng từ kiệt tác bất hủ của William Shakespeare, phiên bản của Câu lạc bộ Nhạc kịch Olympia không chỉ tái hiện một câu chuyện tình yêu kinh điển, mà còn thổi vào đó hơi thở của thời đại.

Các học sinh Olympia dàn dựng nhạc kịch “Romeo và Juliet”, công diễn tại Nhà hát Âu Cơ tối 18–19/4, đánh dấu mùa nhạc kịch của năm học 2025–2026. Theo đó, toàn bộ lợi nhuận của vở nhạc kịch dành xây thư viện cho học sinh vùng cao.

Tiếp nối hành trình đưa các tác phẩm văn học kinh điển lên sân khấu học đường như "Les Misérables" (Những người khốn khổ) , "The Hunchback of Notre-Dame" (Thằng gù nhà thờ Đức Bà) hay "The Man Who Laughs" (Thằng cười), dự án năm nay tiếp tục lựa chọn một bi kịch nổi tiếng của văn học thế giới.

Tác phẩm kể về mối tình giữa hai người trẻ thuộc hai gia tộc đối địch. Vở diễn "Romeo và Juliet" phiên bản “Gen Z” Olympia không chỉ là sự tái hiện nguyên tác, mà còn là cách các em thổi hồn vào câu chuyện tình yêu bất hủ bằng ngôn ngữ hiện đại. Vở diễn gợi ra những vấn đề gần gũi với người trẻ hôm nay, như cách đối diện định kiến hay tìm kiếm sự hòa giải trong những xung đột.

Nhạc kịch tiếng Anh là một trong những dự án học tập liên môn đặc sắc của học sinh trường Phổ thông liên cấp Olympia. Đây không chỉ là sân chơi cho các bạn học sinh yêu nghệ thuật sân khấu được thể hiện tài năng mà còn là nơi để các em được học Ngữ văn, tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật… sáng tạo. Đồng thời, phát triển được nhiều năng lực quan trọng khác khi tất cả các khâu từ lên kịch bản, đạo diễn, diễn xuất, âm nhạc, truyền thông, bán vé đều do học sinh tự thực hiện, dưới sự cố vấn của thầy cô.

“Romeo và Juliet” là một lựa chọn nhiều thuận lợi: câu chuyện quen thuộc, dễ chạm đến cảm xúc khán giả và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính vì quá nổi tiếng, áp lực phải làm mới tác phẩm lại trở thành một thách thức không dễ dàng.

Phiên bản năm nay không dừng lại ở việc kể lại một bi kịch tình yêu đã được biết đến suốt hàng trăm năm. Học sinh Olympia mong muốn đặt ra những câu hỏi mang tính thời đại:

Khi tình yêu đối diện với định kiến, người trẻ sẽ lựa chọn thế nào?

Khi xung đột vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức trong xã hội hiện đại, đâu là cách hóa giải?

Vì thế, vở diễn được xây dựng theo tinh thần đương đại hơn, tăng cường yếu tố hợp xướng – vũ đạo đương đại; đồng thời đào sâu tâm lý nhân vật để tác phẩm không chỉ được diễn lại, mà thực sự được “sống lại” trên sân khấu học đường.

Romeo và Juliet phiên bản "Gen Z" của học sinh trường Phổ thông liên cấp Olympia gây ấn tượng mạnh

Những phân cảnh gây xúc động trong vở diễn

Đảm nhận vai Romeo, nam sinh Nguyễn Minh Đức cho biết, cảm xúc trước giờ diễn là sự pha trộn giữa hồi hộp và háo hức. Đó là mạch cảm xúc vừa hồi hộp, vừa lo sợ nhưng cũng rất hào hứng. Hồi hộp vì phải diễn trước hàng trăm khán giả, nhưng em cũng mong mang đến một màn thể hiện tốt nhất sau nhiều tháng chuẩn bị.

Em Thái Vũ Minh Châu – nữ sinh đảm nhận vai Juliet chia sẻ, đêm diễn là kết quả của quá trình chuẩn bị kéo dài 9 tháng của cả câu lạc bộ. Các diễn viên đã lao động nghệ thuật miệt mài: từ việc tập luyện, hóa trang, dàn dựng cho đến lúc vở kịch thực sự "thở" và "sống" trên sân khấu qua từng câu thoại tiếng Anh.

Mùa diễn năm nay có quy mô lớn nhất kể từ khi câu lạc bộ nhạc kịch của Olympia được thành lập. Hơn 100 học sinh tham gia dự án với nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên, hợp xướng, vũ đoàn đến các nhóm hậu đài như đạo cụ, truyền thông và tổ chức chương trình.

Tham gia vở diễn với vai Lord Capulet đồng thời phụ trách thiết kế đạo cụ, em Nguyễn Tú Nam Anh cho biết quy mô của mùa diễn năm nay lớn hơn đáng kể so với các năm trước. Ê-kíp phải làm việc với nhiều bên để tìm nguồn vật liệu và hỗ trợ lắp đặt các tấm nhà sân khấu. Khoảnh khắc em cảm nhận rõ sự khác biệt là khi các tấm nhà sân khấu được dựng lên, cho thấy rõ sự đồ sộ của vở kịch năm nay so với các mùa trước.

Nhạc kịch: Một hành trình giáo dục sống động

Qua từng năm, dự án Nhạc kịch đã chứng minh đây không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật. Đó là một hành trình giáo dục tích hợp, nơi học sinh:

Được thực hành và sử dụng tiếng Anh như một công cụ sáng tạo, giao tiếp và biểu đạt cảm xúc trong bối cảnh thực tế;

Được mở rộng không gian học tập ra ngoài lớp học, gắn kiến thức với trải nghiệm nghệ thuật và đời sống đương đại; Học cách biến tri thức văn học thành trải nghiệm sáng tạo sống động; gửi gắm những góc nhìn suy tư của chính thế hệ mình;

Rèn luyện và phát triển 5 nhóm năng lực cốt lõi: Tư duy, Giao tiếp, Xã hội, Tự quản lý và Nghiên cứu – nền tảng giúp học sinh học tập chủ động, hợp tác hiệu quả và thích ứng linh hoạt trong môi trường toàn cầu.

Được hợp tác, kết nối và làm việc cùng các tổ chức, đơn vị nghệ thuật và cộng đồng quốc tế; Được rèn luyện tính chuyên nghiệp trong quá trình tổ chức, vận hành một dự án quy mô lớn;

Được phát triển bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và ý thức công dân toàn cầu thông qua hoạt động nghệ thuật giàu ý nghĩa.

Màn trình diễn nhạc kịch 100% tiếng Anh, có phụ đề cho khán giả thưởng thức.

Cô Lan Phương, Tổng đạo diễn - giáo viên phụ trách dự án cho rằng, nghệ thuật chính là "cây cầu cảm xúc" giúp học sinh bước vào thế giới của Shakespeare một cách tự nhiên, tiếp cận tác phẩm văn học kinh điển sâu sắc hơn. Quá trình tham gia dự án cũng giúp học sinh rèn luyện nhiều kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.

“Romeo và Juliet” năm nay vì thế không chỉ là câu chuyện tình yêu của hai nhân vật trẻ tuổi. Đó còn là câu chuyện của một thế hệ học sinh đang được trao cơ hội để sáng tạo, để dấn thân và để khẳng định giá trị của mình.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, dự án nhạc kịch năm nay tiếp tục gắn với hoạt động thiện nguyện. Toàn bộ lợi nhuận từ hai đêm diễn sẽ được sử dụng để xây dựng thư viện cho Trường Tiểu học Nhữ Khê (Tuyên Quang), góp phần mang thêm sách đến cho các em nhỏ vùng cao.

“Trăm thư viện, một ước mơ”, dự án nối dài tinh thần nhân văn của cộng đồng Olympian bằng hành động thiết thực, lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tinh thần sẻ chia và nuôi dưỡng trách nhiệm cộng đồng trong mỗi học sinh.