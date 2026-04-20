ĐH Duy Tân và chuỗi Ký kết Hợp tác Chiến lược về AI tại Trung Quốc

Đến Trung Quốc vào giữa tháng 4/2026, Đại học (ĐH) Duy Tân vinh dự nằm trong đoàn đại biểu Việt Nam tham dự “Diễn đàn Hợp tác Giáo dục, Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc” tổ chức tại ĐH Thanh Hoa, đồng thời đã triển khai chuỗi hợp tác chiến lược về AI và Công nghệ Số với nhiều doanh nghiệp và đại học tại Trung Quốc.

Tầm nhìn chiến lược tại Diễn đàn Giáo dục Việt - Trung 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự “Diễn đàn Hợp tác Giáo dục, Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Trung Quốc”

ĐH Duy Tân vinh dự có mặt trong đoàn đại biểu Việt Nam

Trong đoàn đại biểu Việt Nam, TS. Lê Nguyên Bảo - Giám đốc ĐH Duy Tân cùng các cán bộ, giảng viên Nhà trường đã tham dự và triển khai nhiều hợp tác thực tiễn nhằm hiện thực hóa mô hình đào tạo và nghiên cứu mới trong kỷ nguyên AI. Với chủ đề “Hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa đại học Việt Nam và các tập đoàn công nghệ Trung Quốc: Từ tiếp nhận Công nghệ đến đồng kiến tạo Hệ sinh thái Tri thức và Nhân lực số”, mô hình đã bước đầu có các hợp tác cụ thể, bao gồm:

- với Alibaba Cloud: Gắn kết đào tạo AI với hạ tầng điện toán đám mây thực tế.

- với Chengdu Minto Technology: Xây dựng phòng thí nghiệm chung AI Agents và phát triển các hệ thống AI Agents hỗ trợ giảng dạy và quản trị đại học.

- với UBTech: Phát triển hệ sinh thái AI - Robotics, đưa trí tuệ nhân tạo từ lý thuyết vào các không gian thực hành tích hợp có robot tương tác.

- với KMAX: ĐH Duy Tân chuyển giao các sản phẩm ứng dụng và mô phỏng 3D trong Y học, Giáo dục, Du lịch và Dịch vụ Hàng không vào hệ sinh thái Thực tại Ảo phục vụ đào tạo của KMAX.

ĐH Duy Tân xác định mô hình “AI + Discipline” (AI + Ngành nghề) là con đường ngắn nhất để rút ngắn khoảng cách công nghệ phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Bằng cách tích hợp AI vào mọi lĩnh vực từ Du lịch, Ngôn ngữ đến Quản trị và Dịch vụ, nhà trường không chỉ đào tạo sinh viên “biết” về công nghệ mà còn có khả năng “thích ứng” và “đồng sáng tạo” với các đối tác trong và ngoài nước. Mô hình hợp tác của ĐH Duy Tân không chỉ ưu tiên chuyển giao công nghệ qua lại mà còn là cùng nhau đồng kiến tạo tri thức tương lai.

Thiết lập Hệ Sinh thái Đào tạo và Nghiên cứu AI & Robotics

Với cam kết đào tạo chất lượng cao theo chuẩn quốc tế - giúp sinh viên làm chủ công nghệ và thích ứng nhanh trong kỷ nguyên AI, trong chuyến công tác này, ĐH Duy Tân đã đẩy mạnh kết nối với các đối tác Trung Quốc:

ĐH Duy Tân ký kết Biên bản Hợp tác Chiến lược ba bên cùng UBTech Robotics và Công ty TNHH Công nghệ và Giáo dục IPP (IPPTech)

- Xây dựng Trung tâm AI (AI Center) với UBTech & IPPTech: Sự kết hợp “kiềng ba chân” này sẽ thiết lập một trung tâm nghiên cứu và thực hành Robotics hiện đại nhất miền Trung Việt Nam. Trong đó, UBTech - 1 trong 2 đơn vị hàng đầu Trung Quốc về robot hình người (bên cạnh Unitree) - sẽ chuyển giao giải pháp giáo dục và SDK tổng thể cho huấn luyện các humanoids, trong khi DTU giữ vai trò nòng cốt về học thuật và xây dựng chương trình giảng dạy thực chiến qua sự hỗ trợ của IPPTech ở Việt Nam.

Đại diện ba đơn vị cùng tham quan và tìm hiểu hệ thống sản xuất robot tại nhà máy của UBTech

- Phát triể n AI Agents c ùng Chengdu Minto Technology: Hai bên đã ký kết thành lập “AI Joint Lab” - nơi nghiên cứu và ứng dụng các tác tử AI thông minh trong quản trị và vận hành đại học. Sinh viên DTU sẽ được tham gia “Chương trình Đào tạo Tài năng AI đặc biệt”, nhận Chứng chỉ chuyên nghiệp “Kỹ sư Xây dựng AI Agents” và có cơ hội tham gia các dự án thực tế toàn cầu.

ĐH Duy Tân đã ký kết MOU với Công ty Công nghệ Chengdu Minto

Chuyển giao Công nghệ cho đối tác Trung Quốc

ĐH Duy Tân đã chính thức ký kết thỏa thuận chuyển giao hệ thống AnatomyNow (Ứng dụng Giải phẫu Cơ thể người 3D) cho Tập đoàn KMAX (Trung Quốc) tại trụ sở của Tập đoàn KMAX (Jiangxi KMAX Industrial Co., Ltd.) vào ngày 15/4/2026.

AnatomyNow là sản phẩm Thực tế Ảo 3D mô phỏng chi tiết toàn bộ các hệ xương, cơ, tuần hoàn, thần kinh, tiêu hóa, tim mạch,… trong cơ thể người, bao gồm gần 4.000 chi tiết giải phẫu phức tạp. Ứng dụng này hoạt động trên nhiều nền tảng phần cứng từ desktop, website đến mobile, hỗ trợ tương tác trong các môi trường 3D VR/AR (Thực tế Ảo và Thực tế Ảo Tăng cường) với kính Meta Quest.

ĐH Duy Tân ký kết chuyển giao Hệ thống AnatomyNow cho Tập đoàn KMAX

KMAX chính thức trở thành đơn vị quảng bá và phân phối sản phẩm của DTU trên thị trường quốc tế thông qua hệ sinh thái các ứng dụng 3D trong Thực tế Ảo của KMAX. Nguồn thu từ sản phẩm này sẽ được DTU sử dụng lại cho việc đầu tư và phát triển thêm các ứng dụng mới về Thực tế Ảo và Mô phỏng 3D phục vụ đào tạo. Qua ký kết này, sinh viên khối ngành Sức khỏe và Công nghệ của ĐH Duy Tân còn được đặc quyền tiếp cận các thiết bị tương tác 3D không cần kính và AI laptop hiện đại của KMAX.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác thương mại, kết nối chuyển giao công nghệ cho một tập đoàn lớn thêm phần khẳng định năng lực của ĐH Duy Tân trong việc phát triển các sản phẩm khoa học có giá trị ứng dụng thực tiễn, có khả năng chuyển giao thành công ra thị trường quốc tế.

Hợp tác toàn diện với ĐH Thiên Tân

Trong khuôn khổ “Diễn đàn Hợp tác Giáo dục, Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc”, ĐH Duy Tân và ĐH Thiên Tân đã ký kết MoA cho nhiều dự án hợp tác khác nhau về đào tạo, nghiên cứu và công nghệ. ĐH Thiên Tân (TJU) là đại học đầu tiên của Trung Quốc, được thành lập vào năm 1895 và hiện nằm trong tốp những đại học danh tiếng nhất Trung Quốc. Trường được xếp thứ 12 ở Trung Quốc theo cả QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings và THE (Times Higher Education) World University Rankings.

ĐH Duy Tân và ĐH Thiên Tân ký kết hợp tác chiến lược

DTU và TJU đã ký kết thoả thuận:

· Triển khai chương trình liên kết 3+1 và trao đổi sinh viên ở ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

· Hợp tác đào tạo Đại học và Sau đại học cũng như thành lập nhóm nghiên cứu chung ở 2 ngành Trí tuệ Nhân tạo và An ninh Mạng.

· Tiến đến đồng tổ chức hội thảo thường niên “Diễn đàn Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Việt-Trung”.

· Trao đổi giảng viên, sinh viên và triển khai cùng tài trợ các dự án nghiên cứu chung của sinh viên và giảng viên trong các lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn của hai trường như Tự động hoá, Kiến trúc, Xây dựng, Phát triển Xanh,…

· Phát triển, tích hợp AI chuyên sâu trong đào tạo các lĩnh vực Y tế, Du lịch, ngôn ngữ Trung Quốc, và dịch vụ Hàng không, giúp sinh viên làm chủ các công cụ khác nhau để tự tin hội nhập thị trường lao động.

Hướng tới "Smart Campus" tối ưu hóa trải nghiệm của người học

Với chuỗi hợp tác và ký kết trong đợt này, DTU đang dần tiến tới hoàn thiện mô hình “Smart Campus”. Giảng viên và sinh viên sẽ được hỗ trợ bởi các trợ lý và tác tử AI được cá nhân hóa: từ việc quản lý khóa học, đăng ký học tập, tự động hóa nguồn cung kiến thức chính và liên quan cho đến thực hiện các dự án, đồ án cụ thể với hỗ trợ của AI và tương tác với các sinh viên, giảng viên, hay các tác tử AI trong không gian ảo.

​