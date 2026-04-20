Hành trình Từ Trái Tim gieo khát vọng kiến quốc nơi biên cương Tây Bắc

Không chọn đường dễ dàng, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu thanh niên Việt Nam” đi đến những địa bàn gian khó nhất của Tây Bắc. Ở đó, những cuốn sách được trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, học sinh nhằm khơi dậy mạch nguồn khát vọng lập thân, lập nghiệp gắn với trách nhiệm kiến quốc.

​

Hun đúc khát vọng và bản lĩnh nơi biên cương gian khó

Những cung đường Tây Bắc mở ra bằng thử thách, đoàn xe Hành trình Từ Trái Tim rời Hà Nội, vượt đèo Thung Khe mù sương, bám theo sườn núi, đi qua những đoạn đường đá dăm, ổ voi, ổ gà nối tiếp. Từ những gian khó đó, ta mới thấy ý nghĩa của hành trình càng rõ rệt khi mang khát vọng lớn đến nơi những nơi còn cách trở, gian nan.

Hành trình hơn 2000km đoàn xe chở những cuốn sách quý trong Tủ sách nền tảng đổi đời lần lượt đến các đồn biên phòng trên tuyến biên giới các tỉnh Tây Bắc như: Chiềng Sơn, Mường Lèo (Sơn La); Na Cô Sa, LengSu Sìn (Điện Biên); Ka Lăng, Sì Lở Lầu (Lai Châu); Y Tý, Pha Long (Lào Cai). Đây đều là những địa bàn biên giới xa xôi, gian khó, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế

Hành trình Từ Trái Tim vượt những cung đường khó khăn, hiểm trở bền bỉ lan tỏa khát lớn đến thế hệ trẻ, cán bộ, chiến sĩ nơi vùng cao

Trong những cung đường khó, ấn tượng khi đến Đồn Biên phòng Mường Lèo, quản lý hơn 45 km đường biên, 13 bản với khoảng 780 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo trên 41%. Nơi đây, người lính không chỉ giữ đất, mà còn trực tiếp giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Ở nơi vùng gian khó, những cuốn sách được trao tặng mang ý nghĩa vượt ra ngoài một món quà. Chúng trở thành công cụ để học tập, truyền đạt, thay đổi nhận thức và góp phần dựng xây đất nước. Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo cho biết, việc đọc sách là hoạt động thường xuyên tại đơn vị. Những cuốn sách được trao tặng sẽ trở thành tài liệu để cán bộ, chiến sĩ học tập và tuyên truyền cho người dân.

“Các cuốn sách đặc biệt có ích đối với các chiến sĩ sắp rời quân ngũ. Những kiến thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế giúp các chiến sĩ khi trở về địa phương xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và đóng góp vào sự phát triển của địa phương”, Thượng tá Hoàng Văn Giáp cho biết.

Những cuốn sách quý sẽ tiếp thêm động lực cho chiến sĩ vững bước bảo vệ chủ quyền biên giới phía bắc và vận dụng hỗ trợ người dân vùng biên phát triển đời sống.

Rời Đồn Biên phòng Mường Lèo khi hoàng hôn đã buông xuống, núi rừng biên cương dần chìm vào “giấc ngủ”, đoàn xe tiếp tục lăn bánh trên con đường biên giới gian khó.

Sau gần 5 tiếng đồng hồ di chuyển trong màn đêm rừng núi, gần 1 giờ sáng, đoàn đã đến trung tâm tỉnh Điện Biên và chỉ nghỉ hơn 3 giờ đồng hồ trước khi tiếp tục hành trình đến Đồn Biên phòng Na Cô Sa.

Thách thức lớn nhất là khi lên Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu, nơi được gọi là “12 tầng dốc”, cao gần 2.000m so với mực nước biển. Trong buổi giao lưu với cán bộ, chiến sĩ, Trung tá Phạm Quốc Thắng, Đồn trưởng xúc động nói, đơn vị đóng quân ở nơi xa nhất của Lai Châu, nơi cuối trời Tây Bắc quanh năm mây mù bao phủ. Vì vậy, sách trở thành một dạng “tài sản đặc biệt”, không phải để cất giữ, mà để sử dụng và lan tỏa.

“Những cuốn sách trong ‘Tủ sách đổi đời’ không chỉ là quà tặng, mà còn là nguồn động viên rất lớn đối với anh em chúng tôi. Những cuốn sách sẽ được gìn giữ, lan tỏa, trở thành hành trang quý giá cho mỗi người lính trong hành trình bảo vệ biên cương”, Trung tá Phạm Quốc Thắng khẳng định.

Vượt thách thức đường núi cheo leo, Hành trình Từ Trái Tim đã đến với các chiến sĩ đồn biên phòng nơi vùng cao.

Còn đến Đồn Biên phòng Pha Long, ở đây đường sá đi lại không phải là thách thức, mà khi đến đây, mỗi người đều phải nghiêng mình trước sự anh dũng hi sinh của những người chiến sĩ Biên phòng đã ngã xuống bảo vệ từng tấc đất biên cương năm 1979. Trung tá Lục Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long, cho biết, với những chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không tiếc máu xương cống hiến, bảo vệ từng tấc đất biên cương, năm 1979, Đồn Biên phòng Pha Long đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; năm 2012, đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Theo Trung tá Lục Mạnh Hùng, địa bàn xã Pha Long sau sáp nhập có hơn 14 nghìn người, khoảng 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn 26,46%. “Để giúp người dân khu vực biên giới, chúng tôi triển khai nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa đói giảm nghèo. Những cuốn sách được trao tặng trở thành nguồn tài liệu để cán bộ, chiến sĩ học tập và tiếp tục hướng dẫn người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, thay đổi cuộc sống”, Trung tá Hùng nói.

Những món quà thiết thực và cuốn sách quý Hành trình Từ Trái Tim trao tặng đến các cán bộ, chiến sĩ, hun đúc tinh thần, bản lĩnh nơi tuyến đầu

Truyền lửa khát vọng cho học sinh vùng cao

Không chỉ đến với cán bộ, chiến sĩ nơi vùng biên gian khó, Hành trình Từ Trái Tim còn đến với học sinh, sinh viên vùng Tây Bắc: Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Lai Châu, Trường Đại học Tân Trào và các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú từ tiểu học, THCS đến THPT như: Nà Hỳ (Điện Biên); Sì Lở Lầu, Ka Lăng (Lai Châu); Hà Giang; Quản Bạ; Đồng Văn; Mèo Vạc; Vị Xuyên; Cao Bồ (Tuyên Quang).

Tại vùng đá Đồng Văn, nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, học sinh chủ yếu là con em dân tộc thiểu số, việc tiếp cận tri thức vẫn còn nhiều hạn chế. Cô Mua Thị Hồng Minh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS, THPT Đồng Văn chia sẻ: “Học sinh vùng cao rất ít có cơ hội tham gia những hoạt động giao lưu, truyền cảm hứng. Vì vậy, khi chương trình đến, không chỉ các em mà cả giáo viên đều coi đây là cơ hội quý để mở rộng nhận thức, định hướng tương lai”.

Hành trình Từ Trái Tim tiếp thêm động lực và sự hứng thú để học sinh vùng cao kiên trì theo đuổi con đường học tập giữa nhiều gian khó/

Tại xã Vị Xuyên, vùng đất từng là chiến trường ác liệt, câu chuyện lại mang một chiều sâu khác. Cô Nguyễn Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vị Xuyên cho rằng: “Những chương trình như thế này không chỉ mang tri thức, mà còn nhắc nhở học sinh về trách nhiệm với quê hương. Khi hiểu được giá trị của sự hy sinh, các em sẽ có động lực học tập và cống hiến nhiều hơn”.

Trong khuôn khổ chương trình, nhằm truyền cảm hứng khởi nghiệp – kiến quốc cho học sinh vùng cao, em Lộc Thị Thùy Linh, học sinh lớp 12B, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vị Xuyên, đã có những chia sẻ, địa danh Vị Xuyên không chỉ là bài học lịch sử, mà còn là nguồn động lực sâu sắc: “Em nhận thức rõ rằng đã có hàng nghìn chiến sĩ anh dũng ngã xuống để giữ gìn độc lập, bình yên hôm nay. Em lấy đó làm tấm gương, nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ và góp phần phát triển quê hương”.

Những cuốn sách quý đổi đời trở thành hành trang ý nghĩa, tiếp sức học sinh lớp 12 thêm vững tin theo đuổi ước mơ

Đứng trước ngưỡng cửa kỳ thi tốt nghiệp THPT, Linh xác định mục tiêu thi vào Trường Đại học Sư phạm. Lựa chọn nghề giáo không phải là sự tình cờ, mà xuất phát từ mong muốn trở thành cô giáo, quay về dạy học cho các em nhỏ vùng cao, nơi em sinh ra và lớn lên. Đó không chỉ là con đường lập thân, mà còn là cách để em góp phần xây dựng quê hương, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Trường Đại học Tân Trào là điểm kết của hành trình vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa năm 2026, trước khi tiếp tục đến với cán bộ, chiến sĩ, người dân và học sinh nơi biển đảo Trường Sa. Tại vùng đất được xem là cái nôi của cách mạng, một chương trình đặc biệt đã diễn ra với sự tham dự của các khách mời: Nhà sử học Dương Trung Quốc, cô Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng Trường John Robert Powers (JRP) Việt Nam; Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu; Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh; Á hậu Đỗ Cẩm Ly và ca sĩ Ngô Lan Hương.

Hành trình Từ Trái Tim mang đến nguồn động viên tinh thần thiết thực, giúp các em thêm niềm tin và động lực thắp sáng khát vọng lập thân khởi nghiệp

Trong không khí ấy, TS Nguyễn Minh Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào chia sẻ: chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao tặng sách, mà quan trọng hơn là lan tỏa khát vọng, khơi dậy ý chí và tinh thần phụng sự trong mỗi người trẻ. “Đối với sinh viên Trường Đại học Tân Trào, chương trình mở ra cơ hội tiếp cận những giá trị tri thức nền tảng, những câu chuyện thành công giàu cảm hứng, từ đó góp phần định hình con đường lập thân, lập nghiệp. Tri thức không chỉ giúp thay đổi nhận thức mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân và xã hội”, thầy Tuấn khẳng định.

Gần 1.000 sinh viên trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang háo hức tham gia Hành trình Từ Trái Tim.

Sau 24 ngày xuất phát từ TP.HCM (24/3), hành trình đã đi qua 19 tỉnh, thành phố, vượt quãng đường gần 5.000 km, đến những vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao Tây Bắc và Đông Bắc, trao tặng hàng nghìn cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng đổi đời, mang tinh thần lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc đến với hàng nghìn thanh niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ và người dân. Dự kiến vào đầu tháng 5/2026, “Hành trình Từ Trái Tim” sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân – Bộ Quốc phòng đến với biển đảo Trường Sa, tiếp tục mang theo khát vọng lớn lan tỏa đến vùng biển đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.