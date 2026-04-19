500 giáo viên Đồng Nai được tập huấn truyền thông, tâm lý học sinh

Ngày 18/4, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn cho gần 500 cán bộ quản lý, giáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh, tập trung vào hai vấn đề cấp thiết và cũng là những áp lực nóng của trường học hiện nay, đó là: công tác truyền thông trong hoạt động giáo dục và đào tạo, hỗ trợ tâm lý học sinh.

Toàn cảnh chương trình tập huấn do HIU phối hợp Sở GD&ĐT Đồng Nai tổ chức tại Trường Quốc tế SNA Marianapolis Biên Hòa.

Truyền thông không còn là việc “phát sinh” trong nhà trường

Trong bối cảnh môi trường học đường thay đổi nhanh, giáo viên và cán bộ quản lý không chỉ đảm nhận nhiệm vụ dạy học, mà còn phải xử lý thông tin, tương tác với phụ huynh, thậm chí là cộng đồng xã hội và đồng hành với học sinh trước những áp lực ngày càng rõ rệt.

Chương trình tập huấn do Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) phối hợp với Sở GD&ĐT Đồng Nai tổ chức, với sự tham gia của gần 500 cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc Sở; một số trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là một chương trình hết sức ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay: khi giáo viên cần nhiều hơn kỹ năng đứng lớp.

“Trong bối cảnh phát triển mới ở một không gian rộng lớn và khi Đồng Nai trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 30/4/2026 sắp tới đây. Với các hội nghị mà Sở GDĐT tổ chức trong khoảng thời gian này và Hội nghị tập huấn ngày hôm nay với 02 chuyên đề thiết thực được ưu tiên lựa chọn là truyền thông trong hoạt động giáo dục và đào tạo, hỗ trợ tâm lý học sinh; tôi tin rằng sẽ được thầy cô lãnh đạo, Ban giám hiệu các cơ sở giáo dục đón nhận và tham dự nghiêm túc để lĩnh hội kiến thức và kỹ năng trong quản lý, triển khai nhiệm vụ và nắm bắt các vấn đề mất an toàn tiềm ẩn để xử lý triệt để và hiệu quả, góp phần vào sự ổn định và phát triển của ngành giáo dục và đào tạo nói riêng và của Đồng Nai nói chung khi bước sang một trang lịch sử mới.”, ông Phạm Hồng Thắng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai chia sẻ.

Đại diện Sở GD&ĐT Đồng Nai chia sẻ tại chương trình tập huấn dành cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường trên địa bàn tỉnh.

Thực tế cho thấy, khi nhà trường phải phản hồi nhanh hơn trước thông tin xã hội, giữ kết nối nội bộ và tương tác hiệu quả với phụ huynh, học sinh, truyền thông không còn là phần việc phát sinh mà dần trở thành một năng lực quản trị cần thiết.

“Nhà trường hôm nay không chỉ dạy tốt, mà còn phải truyền đạt đúng, phản hồi kịp thời và giữ được kết nối với phụ huynh, học sinh, thậm chí là sự tương tác với cộng đồng xã hội trong một môi trường thông tin thay đổi rất nhanh”, ThS. NCS. Trần Thúy Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nhận định.

Theo cô Cao Thị Xuyến - Hiệu Phó THPT Nam Hà đánh giá “Chương trình rất thiết thực, chất lượng. Chúng tôi đã từng bỏ nhiều tiền đi học và cảm thấy may mắn khi được tham gia buổi học chất lượng ngày hôm nay. Hi vọng những đợt tập huấn sau sẽ có nhiều thành phần tham dự hơn bởi kỹ năng ứng xử với báo chí và truyền thông là điều rất cần thiết đối với cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường”

Hỗ trợ học sinh không chỉ dừng ở tư vấn tâm lý

Bên cạnh câu chuyện truyền thông, chương trình cũng tập trung vào việc phòng ngừa, phát hiện sớm và hỗ trợ các khó khăn tâm lý của học sinh, đặc biệt trong giai đoạn thi cử.

Đây là nhóm vấn đề ngày càng nóng trong nhà trường, khi áp lực học tập, kỳ vọng gia đình và khả năng thích ứng của học sinh đang đặt ra nhiều thách thức mới với giáo viên.

ThS. Trần Thúy Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, phát biểu tại chương trình.

Điểm đáng chú ý là nội dung không chỉ dừng ở hỗ trợ tâm lý, mà còn mở rộng sang nhóm kỹ năng sống, với trọng tâm là nhận thức bản thân, làm chủ cảm xúc, phát triển trí tuệ cảm xúc, hòa nhập xã hội, làm việc hiệu quả và ứng xử trong môi trường học tập - xã hội. Cách tiếp cận này cho thấy hỗ trợ học sinh hôm nay không còn chỉ là xử lý khi có khó khăn, mà cần bắt đầu từ việc giúp các em xây dựng năng lực thích ứng và phát triển bản thân ngay trong môi trường học đường.

“Hỗ trợ học sinh không chỉ là xử lý khi có vấn đề, mà còn là giúp các em hiểu mình, làm chủ cảm xúc và thích ứng tốt hơn với áp lực học tập, thi cử”, TS. tâm lý Trịnh Viết Then, Trưởng bộ môn Tâm lý - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, cho biết.

Việc đặt truyền thông giáo dục và hỗ trợ tâm lý học sinh trong cùng một chương trình tập huấn cho thấy yêu cầu đối với nhà trường hiện nay không chỉ dừng ở dạy học, mà còn mở rộng sang năng lực truyền đạt thông tin và đồng hành với người học trước những áp lực mới.