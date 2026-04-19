Giáo dục

Google News

Lễ Trao bằng tốt nghiệp đầu tiên của Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM – Dấu mốc của trưởng thành và tiếp nối

P.V

Ngày 18/4, Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho các tân Cử nhân Khóa 61. Buổi lễ là cột mốc đặc biệt – đánh dấu đợt tốt nghiệp đầu tiên kể từ khi Cơ sở II chính thức chuyển mình thành Phân hiệu.

Với cả thầy và trò, hành trình trưởng thành của Khóa 61 mang một ý nghĩa rất riêng. Đó là hành trình đi qua những năm tháng mà đại dịch COVID-19 vừa lùi xa, khi thế giới vẫn còn những “vết lặng” chưa kịp lành, và mỗi chúng ta đã học cách thích nghi, học cách bước tiếp trong một bối cảnh nhiều biến động không lường trước. Chính trong hoàn cảnh ấy, các em đã lớn lên – bản lĩnh hơn, kiên cường hơn. Hành trình ấy cũng song hành với bước chuyển mình của Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh trở thành Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh – một dấu ấn phát triển mang tính bước ngoặt của Nhà trường.

Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Phó Giám đốc Thường trực Phân hiệu đã trình bày báo cáo tổng kết, ghi nhận những thành tích nổi bật mà các tân Cử nhân đã đạt được. Không chỉ xuất sắc trong học tập và rèn luyện, các em còn khẳng định dấu ấn của mình qua nhiều sân chơi học thuật, nghiên cứu và hoạt động cộng đồng – minh chứng cho một thế hệ sinh viên năng động, trách nhiệm và không ngừng vươn lên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi gắm những lời chia sẻ đầy xúc động. “Các em hãy dám ước mơ, hãy dám bắt đầu, hãy dám đi những con đường của riêng mình, hãy phát huy phương châm “khác biệt để dẫn đầu” của người Ngoại Thương và hãy hiểu rằng bất cứ con đường sự nghiệp nào mang lại giá trị cho cuộc sống đều trân quý và hành trình để đạt được những thành tựu trên con đường đó đều cần rất nhiều nỗ lực và công sức. Hãy bản lĩnh đứng dậy mỗi khi vấp ngã, hãy đi đến cùng với những lựa chọn của mình và hãy dũng cảm chấp nhận bản thân mình ngay cả khi nó không rực rỡ, khi nó mang cả những mảng màu tĩnh lặng. Cô tin rằng các em sẽ đủ tự tin và đủ nhiệt huyết, đủ mạnh mẽ và đủ dẻo dai, đủ khiêm nhường và đủ cầu thị, đủ trách nhiệm và đủ nhân ái để dấn thân, để từng bước đạt được những dấu mốc đáng tự hào trong cuộc đời của mình.”.

Trong khoảnh khắc tri ân, các tân Thủ khoa và tân Cử nhân tiêu biểu đã kính tặng những đóa hoa tươi thắm tới Quý Thầy, Cô – như một lời cảm ơn sâu sắc cho sự đồng hành, dìu dắt tận tâm trong suốt hành trình học tập. Những cái cúi đầu, những ánh mắt xúc động – giản dị mà lặng lẽ chạm đến trái tim của tất cả những người có mặt.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Nhà trường và Phân hiệu đã trao tặng Giấy khen và Huy chương Thủ khoa cho các sinh viên có thành tích xuất sắc. Bốn tân Thủ khoa đã thay mặt toàn thể sinh viên gửi gắm những thông điệp đầy cảm hứng – những câu chuyện về nỗ lực, về niềm tin và khát vọng vươn xa, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Ngoại thương.

PGS, TS Phạm Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng Giấy khen và Huy chương Thủ khoa cho tân Thủ khoa.

Điểm nhấn sâu lắng và thiêng liêng của buổi lễ chính là nghi thức tuyên thệ dưới lá cờ truyền thống. Trong giây phút trang nghiêm ấy, các tân Thủ khoa và Cử nhân tiêu biểu đã đại diện cho toàn thể sinh viên khẳng định quyết tâm tiếp nối tinh thần, bản lĩnh và giá trị của Ngoại thương trên hành trình phía trước – một lời hứa không chỉ với Nhà trường mà còn với chính mình.

Các tân Thủ khoa và tân Cử nhân tiêu biểu đại diện thực hiện nghi lễ rước cờ truyền thống và tuyên thệ.

Ngay sau đó, nghi lễ trao bằng tốt nghiệp được tiến hành trong không khí trang trọng. Từng tấm bằng được trao đi không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của mỗi cá nhân, mà còn là kết tinh của tình yêu thương, niềm tự hào từ gia đình và sự tận tâm của Nhà trường.

PGS, TS Đào Ngọc Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Giám đốc Phân hiệu trao bằng tốt nghiệp cho tân Cử nhân.

Lễ Trao bằng tốt nghiệp tháng 4 năm 2026 khép lại, nhưng cũng chính là lúc một hành trình mới bắt đầu. Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh tin tưởng rằng, với hành trang tri thức vững vàng và tâm thế tự tin, các tân Cử nhân sẽ tiếp tục tỏa sáng trên những chặng đường phía trước. Các em sẽ là những “đại sứ Ngoại thương” mang theo sứ mạng phụng sự xã hội bằng sự xuất sắc trong giáo dục, sáng tạo và chuyển giao tri thức – góp phần kiến tạo những giá trị tốt đẹp và bền vững cho cộng đồng.

P.V
#Ngoại thương #Lễ tốt nghiệp #Phân hiệu TP. HCM #Sinh viên #Thủ khoa #Trường ĐH Ngoại thương

