Học sinh người dân tộc Ê-đê háo hức được ‘đi máy bay’ dự Chung kết AIMO

TPO - Những ngày này, Minh Triết Niê KDăm (dân tộc Ê-đê), học sinh lớp 4/1, Trường Tiểu học Đông Ba, phường Cầu Kiệu (TP. Hồ Chí Minh) đang chăm chỉ học Toán, tiếng Anh để được đi máy bay ra Hà Nội dự Vòng chung kết Quốc gia Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO diễn ra trong tháng 5 tới.

Minh Triết Niê KDăm là thí sinh người dân tộc hiếm hoi đạt điểm tuyệt đối ở Vòng Sơ khảo, lọt vào Vòng chung kết Quốc gia AIMO.

Em cho biết, sau khi được mẹ xem điểm và thông báo, mình được 100/100 đã rất vui mừng vì đây là lần đầu tiên đạt điểm tuyệt đối ở cuộc thi Toán danh giá ở ngoài trường học.

Bất ngờ và vui hơn nữa là em nhận ra, mọi khó khăn, vất vả có cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Bởi trong quá trình học Toán, gặp những bài khó, nam sinh cũng từng nản, muốn bỏ qua nhưng sau đó lại tiếp tục thử làm lại hay hỏi ý kiến cha mẹ, thầy cô “làm bằng được”.

Ngay cả khi làm bài thi AIMO ở vòng sơ loại, có một câu hỏi khó, suy nghĩ mãi không được em đã định bỏ cuộc, ấn nút gửi bài. Nhưng rồi, cậu đã thử viết hình dung của mình ra giấy, tư duy cách làm và liều điền đáp án. Không ngờ, đó lại là phương án đúng.

Trước AIMO, Minh Triết từng thử sức với các cuộc thi khác như: ASMO, HKIMO, AMO… và đều có giải thưởng.

Em kể, năm học này, mẹ là người thuyết phục tham gia Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á, dù tiếng Anh không phải là môn em thấy tự tin. Mẹ hứa, nếu được lọt vào vòng trong sẽ cho đi máy bay ra Hà Nội dự thi, khiến em háo hức, nỗ lực hơn rất nhiều để đạt kết quả tốt.

Đến Hà Nội, Minh Triết sẽ đi thăm Lăng Bác, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và ăn nhiều món ngon để thỏa ước ao bao ngày tháng.

Ngoài ra, khi theo dõi thông tin từ cuộc thi năm ngoái, thấy anh chị và các bạn đoạt giải ở Vòng Quốc tế đã được Ban Tổ chức vinh danh và T.Ư Đoàn tặng bằng khen. “Em cảm thấy háo hức và phải nỗ lực thật nhiều với hi vọng một ngày được đứng trên bục đón nhận vinh dự đó”, Triết nói.

Điểm yếu của Minh Triết là tiếng Anh “không giỏi lắm”. Chính vì thế, khi biết AIMO có đề thi Toán - tiếng Anh em cũng hơi băn khoăn. Nhưng rồi được gia đình động viên, đây sẽ là cơ hội, động lực cho mình cố gắng, giúp con rèn thêm kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh.

“Hơn nữa, em đã nghĩ, nếu được đi thi vòng chung kết, sẽ được đến thăm trường các bạn ở một nơi xa nên rất thích”, em chia sẻ.

Yêu Toán, đam mê bơi lội

Ở vòng loại AIMO, nam sinh nhật xét đề cơ bản, nhiều câu có tính liên hệ thực tế, yêu cầu thí sinh phải tư sâu.

Đặc biệt, một vài câu “rất khó”. Các câu tính toán cơ bản như trên lớp chỉ đạt khoảng 25% số điểm. Câu tính toán thực tế đưa ra các tình huống như “chia bánh chưng”, “gà và thỏ”, “tính chu vi diện tích của hình”… hay, phù hợp năng lực học sinh lớp 4.

Chiến thuật làm bài của em là phải thật chắc ở câu dễ, tìm nhiều hướng giải ở câu khó. Em vẫn còn nhớ, trong quá trình làm bài thi, có câu với nội dung “tìm số bị chia” nhưng cách trình bày của đề lạ, đọc xong bối rối. Cậu đã phải đọc đi đọc lại đề nhiều lần, thay các ô vuông mà đề minh hoạ thành chữ ABC để dễ hình dung. Cuối cùng, bài Toán cũng đã được giải quyết một cách gọn gàng.

Toán là môn Minh Triết yêu thích và kết quả học tập nổi trội nhưng em tự thú nhận “thời gian học không nhiều”. Trung bình, mỗi ngày em chỉ dành khoảng 1 giờ cho môn học này, trong đó chủ yếu giải đề và học cách trình bày lời giải.

Ngoài Toán, nam sinh có niềm đam mê cho bộ môn bơi lội, đọc sách. Đặc biệt là bộ môn bơi lội ngốn hết nhiều thời gian trong ngày. Em cho biết, sau giờ học ở trường, em thường đi bơi khoảng 2 giờ sau đó mới về nhà ăn tối và chuẩn bị bài cho ngày mai tới lớp.

“Lúc rảnh ở trường hay đi cà phê với bố mẹ, em mang theo quyển sách để đọc giải trí. Kiến thức hay những câu chuyện, tình huống trong sách đều mở ra những điều hay ho, mới mẻ và hấp dẫn. Mẹ thường phàn nàn, em đọc sách nhiều quá”, em nói.

Trước các cuộc thi, em dành thêm thời gian để giải đề và làm xong “nhờ” AI chấm bài. Phát hiện lỗi sai, em sẽ cố gắng ghi nhớ để không mắc lại ở những đề tương tự.

Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) là kỳ thi Toán học quốc tế uy tín, thường niên quy tụ học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam chính thức tham gia từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 tấm huy chương quốc tế. Năm học 2025-2026, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cuộc thi với mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng. Ban tổ chức cho biết, thời điểm này đã hoàn thành các Vòng Sơ loại. Gần 4.000 thí sinh sẽ dự Vòng Chung kết Quốc gia diễn ra tại Đại học Bách Khoa Hà Nội vào tháng 5 tới nhằm lựa chọn thí sinh xuất sắc dự Vòng Chung kết Quốc tế diễn ra trong tháng 8 năm nay.

​