Giáo dục

16 sinh viên nhận học bổng đồng hành cùng học sinh, sinh viên vùng khó khăn

Nghiêm Huê
TPO - Quỹ học bổng đồng hành cùng học sinh, sinh viên vùng khó năm 2026 đã tìm được 16 "chủ nhân" xứng đáng.

Ngày hội Văn hoá các Dân tộc Việt Nam và chương trình trao học bổng đồng hành cùng học sinh, sinh viên vùng khó khăn vừa được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức, tạo nên một không gian văn hóa giàu tính nhân văn và tinh thần trách nhiệm.

Điểm tựa tinh thần cho những khát vọng dấn thân

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng học bổng đồng hành đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình hình thành quỹ. Khởi nguồn từ mong muốn nâng đỡ những học sinh, sinh viên vượt khó, đặc biệt là các em từ vùng sâu, vùng xa, học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc.

Sinh viên nhận học bổng Đồng hành cùng học sinh, sinh viên vùng khó khăn.

GS Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh, sự học không chỉ để thay đổi cuộc đời cá nhân mà còn để quay trở về, mang “cái chữ” lan tỏa, giúp đỡ bản làng còn nhiều thiếu thốn.

"Cho đi và trao gửi, nói thì dễ nhưng làm đôi khi đắn đo. Dám cho và dám nhận cũng không đơn giản. Cho đi một cách vô tư không đơn thuần là mất, đó là trao gửi vì tương lai, là nghĩa cử cao đẹp và đó là gieo mầm thiện, là trả ơn cho cuộc đời. Nhận lại là niềm tin, nhận động lực và chỉ dành cho những ai có bản lĩnh, coi trọng danh dự và dám dấn thân", GS Nguyễn Văn Minh nói

Kết nối bản sắc để hướng tới tương lai

Trong khuôn khổ sự kiện, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định, đây là dịp quan trọng để sinh viên cảm nhận sự đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam. Qua đó, mỗi cá nhân biết trân trọng sự khác biệt, hiểu và gắn kết với nhau hơn.

Chia sẻ của sinh viên và Chủ tịch Hội đồng Quỹ tại chương trình

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn kì vọng mỗi sinh viên sư phạm sẽ là một đại sứ giữ gìn bản sắc riêng của mình, đồng thời biết lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ mai sau trong suốt quá trình học tập và công tác sau này.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho 16 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với mức kinh phí 1,5 triệu đồng/tháng từ Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn của nhà trường.

Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh bản sắc mà đã thực sự trở thành không gian văn hóa – nhân văn, nơi mỗi người có cơ hội lắng lại để nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nhân văn của toàn xã hội.

Được biết, Quỹ đồng hành này được thành lập từ sáng kiến của GS.TS Nguyễn Văn Minh. Mục tiêu cốt lõi của quỹ là thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, trao giải thưởng nhằm động viên, khích lệ sinh viên vượt khó, giúp các em có thêm điều kiện để phát huy tối đa năng lực bản thân trong học tập và rèn luyện.

#Học bổng #Trường Đại học Sư phạm Hà Nội #sinh viên vùng khó

